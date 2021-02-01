09:03, 1 лютого 0

В автосалонах Mazda з’явилася пара нових спецверсій популярного кросовера СХ-5, які за рахунок нового стайлінгу та додаткових опцій викликають у покупців напади хапального рефлексу.

Знаєте, життя інколи вчить корисним речам. Наприклад, не записувати пін-код кредитної карти на її зворотному боці, мовчати про свої плани, а машину купувати під кінець її життєвого циклу. І не тільки тому, що всі дитячі хвороби вже вилікувано, а через те, що комплектації стають щедрішими, а тих хто придбав машини раніше, починає душити "жаба". Серед таких клієнтів і я. Адже рік тому придбав для дружини СХ-5 у виконанні Touring. Втім, виявляється, що треба було трішки почекати.

Чорна і біла

Щоб переконатись у цьому, я приїхав в салон "Мазди" і виявив там не одну, а одразу дві нових спецверсії кросовера СХ-5. Хоча це й модифікації одного кросовера, але вони ніби з різних світів: чорна і біла. А точніше 100th Аnniversary Еdition, яка буває тільки білого кольору і Black Еdition, яка буває різних кольорів. І якщо заплутав я Вас вкінець, то давайте разом розбиратися.

Виявляється, історія марки в далекому 1920 році починалась з виготовлення продукції з коркового дерева. Тож зараз “Мазда” святкує свій віковий ювілей. За ці роки вона стала одним з найвідоміших японських автобрендів. Її успіхи навіть мене засліпили, саме тому в родині прописався японський кросовер Mazda.

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Справжній ексклюзив!

Отож, 100th Anniversary Edition – це комплектація, присвячена 100 річчю марки Mazda. Реальний ексклюзив! Таких машин для України виділено усього 30 штук. Кажуть, на її створення дизайнерів надихнула перша легкова модель марки – родстер R360 Coupe. Втім, думаю, що мова про білий колір, який поєднує обидві машини.

Ювілейну серію СХ-5 фарбують виключно в колір Snowflake White Pearl. Враховуючи, що в цьому кольорі бувають й інші СХ-5, стовідсотково відрізнити лімітовану серію допоможуть значки до 100-річчя бренду Mazda, розташовані на крилах і колісних дисках кросовера.

Ще більше відмінностей – в салоні. Сидіння оббиті розкішною червоною шкірою Nappa Garnet Red. До того ж в салоні на підлозі не чорний, а червоний матеріал покриття, і навіть червоні килимки з логотипом 100-річчя "Мазда". Цей же логотип можна знайти на підголівниках передніх крісел, а також на ключі від авто. До речі, сам ключ з 2020 модельного ряду став широким, а не таким вузьким, як ще в моєї СХ-5. А ще в ювілейній версії він пропонується в стильній чорній коробочці.

Для серії 100th Anniversary Edition обрано виключно машини в комплектації ТОР, з 2.5-літровим мотором на 194 сили і повним приводом. Це безцінна можливість долучитися до історії марки…. усього за 50 тисяч гривень. Саме на стільки 100th Anniversary Edition дорожча за Top 4WD. Тому на машині і висить цінник з цифрою 1 195 500 грн.

Більше про лімітовану версію 100th Anniversary Edition

Чорна, але не завжди

Значно скромніший цінник висить на сусідній машині. Вона для тих, хто так би мовити "став на темний бік сили". В такому виконанні СХ-5 називається Black Edition. Як зрозуміло з назви, в ній багато чорних елементів. Але колір кузова може бути не лише чорним. По-перше, бокові дзеркала вкриті чорним лаком. В салоні – екошкіра чорного кольору, комбінована з чорним велюром і прошита червоною стрічкою. Такого ж кольору шви на кермі, картах дверей та центральній консолі. Сидіння водія має електроприводи регулювання. До того ж покупці цієї серії можуть обирати будь-який колір без жодних доплат.

"Чорну" версію створено на базі комплектації Touring, яка завжди мала 17-дюймові легкосплавні диски. Але ті, хто обирає Black Edition, отримують в подарунок 19-дюймові диски чорного кольору. Хоча теж треба розуміти, що такі "смаколики" не пропонуються безкоштовно. Вони як опція під назвою Black Edition доступні для усіх машин у виконанні Touring (від 805 900 грн.), незалежно від того, машина з повним чи переднім приводом, 2-літрова чи 2,5 літри. Коштує цей пакет додатково 41 тисячу гривень, хоча можна обрати і дешевший пакет за 23 тисячі під назвою Touring S. В нього включено тільки чорні шкіряні сидіння і електропривод крісла водія.

Спецверсії їй личать

Це гарні обновки для машини, яка, як на мене, дуже близька до ідеального кросовера з точки зору їзди. СХ-5 - найцікавіший з точки зору керування кросовер в класі. Баланс шасі бездоганний, кермо легеньке, але при цьому точне, чітко передає водієві інформацію про те, що робиться із передніми колесами. При цьому шикарно налаштовано і електронні асистенти. ABS втручається в останню секунду, а це нетипово для японських кросоверів. Цікаво, що драйверський характер жодним чином не шкодить комфорту. Особливо на 17-дюймових колесах. Тому якщо хочете більше комфорту, прийму ваші 19-дюймові в обмін на мої 17-дюймові.

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До того ж Mazda лишається однією з останніх компаній, яка використовує атмосферні бензиновики без турбін і досягає при цьому високих показників. Бензиновий 2,5-літровий мотор на 194 сили пасують один одному, як сіль з лимоном до текіли. Щоправда, автомат, ніби справжній самурай, без потреби нікуди не поспішає. Але то на "низах". Увімкнеш Sport, трохи натиснеш педаль газу – і мотор легко крутиться навіть в червоній зоні.

Mazda залишається ледве не останнім із могікан, хто використовує атмосферні бензиновики, які ще й економічні, наче дизель. Допомагає і функція вимикання циліндрів – на трасі кросовер вкладається в 7 літрів. Щоправда, лише коли моя дружина їздить. В мене виходить більше, але не кажіть їй.

Усі ціни на Mazda CX-5

Такі "смачні" версії, як правило, з'являються напередодні появи нової генерації моделі. Це означає, що десь в Японії вже тестують нову СХ-5, але якби розробники там не поспішали, в Україні ми побачимо її в кращому разі в 2022 році. До того часу найкращі комплектації Mazda СХ-5 будуть під знаком білого або чорного.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков