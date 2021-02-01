09:03, 1 февраля 0

В автосалонах Mazda появилась пара новых спецверсий популярного кроссовера СХ-5, которые за счет нового стайлинга и дополнительных опций вызывают у покупателей приступы хватательного рефлекса.

Знаете, жизнь иногда учит полезным вещам. Например, не записывать пин-код кредитной карты на ее обратной стороне, помалкивать о своих планах, а машину покупать под конец ее жизненного цикла. И не только потому, что все детские болезни уже вылечены, а из-за того, что комплектации становятся щедрее, а тех, кто приобрел машины раньше, начинает душить "жаба". Среди таких клиентов и я. Так как год назад приобрел для жены СХ-5 в исполнении Touring. Впрочем, оказывается, что надо было чуточку подождать.

Черная и белая

Чтобы убедиться в этом, я приехал в салон "Мазды" и обнаружил там не одну, а сразу две новых спецверсии кроссовера СХ-5. Хотя это и модификации одного кроссовера, но они будто из разных миров: черная и белая. А точнее 100th Аnniversary Edition, которая бывает только белого цвета, и Black Edition, которая бывает разных цветов. И если я запутал вас окончательно, то давайте вместе разбираться.

Оказывается, история марки в далеком 1920 году начиналась с изготовления продукции из пробкового дерева. Поэтому сейчас "Мазда" празднует свой столетний юбилей. За эти годы она стала одним из самых известных японских автобрендов. Ее успехи даже меня ослепили, именно поэтому в семье прописался японский кроссовер Mazda.

Получить специальное предложение на лимитированную версию Mazda CX-5

Настоящий эксклюзив!

Итак, 100th Anniversary Edition – это комплектация, посвященная 100 летию марки Mazda. Реальный эксклюзив! Таких машин для Украины выделено всего 30 штук. Говорят, на ее создание дизайнеров вдохновила первая легковая модель марки – родстер R360 Coupe. Впрочем, думаю, что речь о белом цвете, который объединяет обе машины.

Юбилейную серию СХ-5 красят исключительно в цвет Snowflake White Pearl. Учитывая, что в этом цвете бывают и другие СХ-5, стопроцентно отличить лимитированную серию помогут значки к 100-летию бренда Mazda, расположенные на крыльях и колесных дисках кроссовера.

Еще больше отличий – в салоне. Сиденья обиты роскошной красной кожей Nappa Garnet Red. К тому же в салоне на полу не черный, а красный материал покрытия, и даже красные коврики с логотипом 100-летия "Мазда". Этот же логотип можно найти на подголовниках передних кресел, а также на ключе от авто. Кстати, сам ключ с 2020 модельного ряда стал широким, а не таким узким, как еще в моей СХ-5. А еще в юбилейной версии он предлагается в стильной черной коробочке.

Для серии 100th Anniversary Edition выбраны исключительно машины в комплектации ТОР, с 2.5-литровым мотором на 194 силы и полным приводом. Это бесценная возможность приобщиться к истории марки.... всего за 50 тысяч гривен. Именно на столько 100th Anniversary Edition дороже Top 4WD. Поэтому на машине и висит ценник с цифрой 1 195 500 грн.

Больше о лимитированной версии 100th Anniversary Edition

Черная, но не всегда

Значительно более скромный ценник висит на соседней машине. Она для тех, кто так сказать "встал на темную сторону силы". В таком исполнении СХ-5 называется Black Edition. Как понятно из названия, в ней много черных элементов. Но цвет кузова может быть не только черным. Во-первых, боковые зеркала покрыты черным лаком. В салоне – экокожа черного цвета, комбинированная с черным велюром и прошитая красной лентой. Такого же цвета швы на руле, картах дверей и центральной консоли. Сиденье водителя имеет электроприводы регулировок. К тому же покупатели этой серии могут выбирать любой цвет без доплат.

"Черная" версия создана на базе комплектации Touring, которая всегда комплектовалась 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Но те, кто выбирает Black Edition, получают в подарок 19-дюймовые диски черного цвета. Хотя тоже надо понимать, что такие "вкусности" не предлагаются бесплатно. Они, как опция под названием Black Edition, доступны для всех машин в исполнении Touring (от 805 900 грн.), независимо от того, машина с полным или передним приводом, 2-литровая или 2,5 литра. Стоит этот пакет дополнительно 41 тысячу гривен, хотя можно выбрать и более дешевый пакет за 23 тысячи под названием Touring S. В него включены только черные кожаные сиденья и электропривод кресла водителя.

Спецверсии ей подходят

Это хорошие обновки для машины, которая, по-моему, очень близка к идеальному кроссоверу с точки зрения езды. СХ-5 – самый интересный с точки зрения управления кроссовер в классе. Баланс шасси безупречный, руль легкий, но при этом точный, четко передает водителю информацию о том, что происходит с передними колесами. При этом шикарно настроены и электронные ассистенты. ABS вмешивается в последнюю секунду, а это нетипично для японских кроссоверов. Интересно, что драйверский характер никоим образом не вредит комфорту. Особенно на 17-дюймовых колесах. Поэтому если хотите больше комфорта, приму ваши 19-дюймовые в обмен на мои 17-дюймовые.

Также интересно: Сравнение Mazda CX-30 и Mazda CX-5

К тому же Mazda остается одной из последних компаний, которая использует атмосферные бензиновые моторы без турбин и достигает при этом высоких показателей. Бензиновый 2,5-литровый мотор на 194 силы подходят друг другу, как соль с лимоном к текиле. Правда, автомат, будто настоящий самурай, без надобности никуда не торопится. Но это на "низах". Включишь Sport, чуть нажмешь педаль газа, и мотор легко крутится даже в красной зоне.

Удивительно, но бензиновые двигатели Mazda еще и экономичны, как дизель. Помогает и функция выключения цилиндров – на трассе кроссовер укладывается в 7 литров. Правда, только когда моя жена ездит. У меня получается больше, но не говорите ей.

Все цены на Mazda CX-5

Такие "вкусные" версии, как правило, появляются в преддверии появления новой генерации модели. Это значит, что где-то в Японии уже тестируют новую СХ-5, но как бы разработчики там не спешили, в Украине мы увидим ее в лучшем случае в 2022 году. К тому времени лучшие комплектации Mazda СХ-5 будут под знаком белого или черного.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков