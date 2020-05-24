12:18, сегодня

Модель 2020 года получила несколько интересных обновлений, которые делают ее более изысканной и современной.

Кроссовер Mazda CX-5, который в своем классе уже долго остается одним из лидеров, в последнее время получил несколько сильных соперников – очередные поколения Toyota RAV4 и Honda CR-V. И не только среди конкурентов – весной появилась немного меньшая "сестра" Mazda CX-30, которая внешне очень похожа на СХ-5, а по интерьеру и технологиям стремится перегнать старшую модель.

Поэтому обновление 2020 года, которое постигло Mazda CX-5, имело целью "закрыть пробелы", из-за которых соперники могли набирать лишние баллы при сравнениях. А также усилить те качества, в которых CX-5 всегда была сильна.

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Мягко и стильно

Внешне отличить обновленную Mazda CX-5 от модели предыдущих лет очень сложно – различий практически нет. Разве что передний логотип на топ-комплектации стал плоским. В нем скрываются радары систем безопасности.

LED-фары и LED-противотуманки на Mazda CX-5 устанавливаются с минимальной комплектацией, а вот задние фонари светодиодные только на полноприводных версиях. Если очень внимательно изучать обновленную модель внешне, то на топ-версии, как у нас на тесте, можно увидеть другой дизайн 19-дюймовых колесных дисков и камеры обзора системы 360 градусов – до недавнего времени их на CX-5 не было.

В салоне отличий гораздо больше, хотя они и не бросаются в глаза. Во-первых, в комплектации ТОР появилась обивка сидений и элементов салона кожей наппа – это изысканный мягкий материал, который ранее был доступен только в премиум-брендах. Эти сидения получили еще и вентиляцию, хотя их форма не изменилась. На дверях и перед передним пассажиром – отделка шпоном со структурой дерева – не только внешне, но и на ощупь. Потолок и стойки – черного цвета, безрамочное зеркало заднего вида... Стало действительно дорого-богато!

Центральный дисплей на консоли увеличился в размерах, но только на 1 дюйм: вместо 7" в прошлогодней версии он теперь 8". Без линейки не заметишь. Но если к нему подсоединить смартфон, то на экране машины появятся иконки программ телефона – системы Apple Car Play и Android Auto работают во всех версиях CX-5. А вот система обзора 360 градусов на этом дисплее могла быть и лучше. По крайней мере, у "младшей" сестры Mazda CX-30 качество картинки на порядок выше. Здесь изображение дает разве что приблизительное представление "где я", а вот детали заметить трудно.

Японцы также умело замаскировали еще один дисплей – на панели приборов. На первый взгляд там ничего не изменилось – круглый циферблат и белые циферки на темном фоне. Но на самом деле в центре панельки – дисплей, который в консервативном стиле Mazda показывает почти те же показатели, что и раньше. И только когда включаешь зажигание, он выдает себя надписью CX-5.

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Комфорт и безопасность

Первые же метры движения в обновленной Mazda CX-5 2020 года дают четкое понимание: шумоизоляция здесь стала еще лучше, хотя в новом кузове этот показатель уже был на высоком уровне. Традиционно для “Мазды” хорошо ощущается басок двигателя при разгоне, а вот звуки дороги и ветра не донимают. Также комфортнее стало и пассажирам сзади – на трассе разговаривать с ними можно, не повышая голос.

Подвеска заслуживает комплиментов – машина проходит неровности мягко и упруго, не допускает громких или глубоких ударов. При этом управляемость на высоте – как мы уже привыкли на Mazda CX-5. В обновленной модели установлена ​​модернизированная система G-Vectoring Control+, которая следит за идеальными траекториями на поворотах. А вот к тормозам надо привыкать – перед самой остановкой их хочется дожимать сильнее.

Знакомый 2,5-литровый бензиновый двигатель имеет систему отключения цилиндров на прямолинейных участках и рекуперации энергии. Это на трассе дает некоторую экономию горючего. Но расход бензина больше зависит от скоростного режима: если 110-120 км/ч борткомпьютер показывал 8,0 литра на сотню пути, то при 130 км/ч – приближался к 8,4-8,5 литров. И это при использовании активного круиз-контроля, когда электроника самостоятельно решает, как “крутить” двигатель и когда переключать передачи. В городском режиме расход топлива составляет 9-10 л – ведь здесь помогает система "стоп-старт", которая на светофорах глушит двигатель.

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Проверить систему спуска с горы, которая добавилась на новых полноприводных версиях, не было возможности. А вот новая система контроля усталости водителя предлагала отдохнуть дважды за путь в 250 км. Так же, как система слежения за разметкой полностью не дает расслабиться: когда машина пытается выехать за свою полосу, руль немного корректирует движение в правильном направлении, но потом дает звуковой сигнал и уже не "упирается". Полный автопилот еще не работает! Зато к работе активного круиз-контроля практически нет замечаний – система работает прогнозируемо и мягко.

Багажник удобный, а шторка очень удобно открывается вместе с задней дверкой. В украинских версиях, как и в европейских, уже нет запасного колеса – лишь набор для ремонта.

Быть в тонусе

Все модели "Мазды" ежегодно получат обновления, которые на первый взгляд мало заметны. Однако постоянные усовершенствования каждый раз делают эти японские машины более конкурентоспособными и современными, а главные преимущества в виде яркого дизайна и премиум-направленности в комфорте никуда не исчезают.

Набор усовершенствований, которые получила Mazda CX-5 в 2020 году, тоже нельзя назвать революционными, однако сделали ее еще более современной и комфортной. И пусть более молодые модели "прижимают", бестселлер бренда всегда будет иметь для них достойный ответ.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.