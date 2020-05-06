Неофициальный источник предсказывает японском кроссоверу много нового и вроде уже знает, какие моторы получит следующий CX-5.

Выход третьего поколения кроссовера Mazda CX-5 ожидается в 2022 году. Испанский портал CocheSpias утверждает, что модель получит название CX-50, по примеру моделей CX-30 и MX-30.

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Аргументов в пользу такой теории приводится два. Первый: в июле 2019 года японская марка зарегистрировала восемь товарных знаков с последовательными индексами от CX-10 до CX-90 в Европейском патентном ведомстве EUIPO. Второй: прецедент с CX-30 и MX-30.

Также сообщается, что кроссовер нового поколения изменит платформу на большую и соответственно добавит в габаритах. Архитектура модели предусматривает использование заднего привода для базовой версии и продольное расположение двигателя. Список моторов будущей новинки испанцам, тоже уже, якобы, известен.

Утверждается, что базовым для Mazda CX-50 будет гибридный агрегат на основе 2,5-литрового атмосферника Skyactiv-G. У топового варианта будет 3-литровый мотор серии Skyactiv-X с 48-вольтовым стартер-генератором (285 л.с.). Дизельные версии будут представлены моторами Skyactiv-D 2.2 и Skyactiv-D 3.3, равный по мощности старшему бензо-электрическому агрегату.

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