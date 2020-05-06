Неофіційне джерело пророкує японському кросоверу багато нового і начебто вже знає, які мотори отримає наступний CX-5.

Вихід третього покоління кросовера Mazda CX-5 очікується у 2022 році. Іспанський портал CocheSpias стверджує, що модель отримає назву CX-50, за прикладом моделей CX-30 і MX-30.

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Аргументів на користь такої теорії приводиться два. Перший: в липні 2019 року японська марка зареєструвала вісім товарних знаків з послідовними індексами від CX-10 до CX-90 у Європейському патентному відомстві EUIPO. Другий: прецедент з CX-30 і MX-30.

Також повідомляється, що кросовер нового покоління змінить платформу на більшу і відповідно додасть у габаритах. Архітектура моделі передбачає використання заднього приводу для базової версії та поздовжнє розміщення двигуна. Список моторів майбутньої новинки іспанцям, теж вже, начебто, відомий.

Стверджується, що базовим для Mazda CX-50 буде гібридний агрегат на основі 2,5-літрового атмосферника Skyactiv-G. Топовий варіант матиме 3-літровий мотор серії Skyactiv-X з 48-вольтовим стартер-генератором (285 к.с.). Дизельні версії будуть представлені моторами Skyactiv-D 2.2 та Skyactiv-D 3.3, рівний за потужністю старшому бензо-електричному агрегату.

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