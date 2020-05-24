12:18, сьогодні

Модель 2020 року отримала кілька цікавих оновлень, які роблять її більш вишуканою та сучасною.

Кросовер Mazda CX-5, який в своєму класі вже довгенько залишається одним з лідерів, останнім часом отримав кілька сильних суперників – чергові покоління Toyota RAV4 та Honda CR-V. І не лише серед конкурентів – навесні з'явилався трохи менша "сестра" Mazda CX-30, яка зовні дуже схожа на СХ-5, а за інтер'єром та технологіями прагне перегнати старшу модель.

Тож оновлення 2020 року, яке спіткало Mazda CX-5, мало на меті "закрити прогалини", через які суперники могли набирати зайві бали при порівняннях. А також підсилити ті якості, в яких CX-5 завжди була сильна.

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М'яко та стильно

Зовні відрізнити оновлену Mazda CX-5 від моделі попередніх років дуже складно – відмінностей практично нема. Хіба що передній логотип на топ-комплектації став пласким. В ньому ховаються радари систем безпеки.

LED-фари та LED-протитуманки на Mazda CX-5 встановлюються з мінімальної комплектації, а от задні ліхтарі світлодіодні лише на повнопривідних версіях. Якщо дуже прискіпливо вивчати оновлену модель зовні, то на топ-версії, як у нас на тесті, можна побачити інший дизайн 19-дюймових колісних дисків та камери огляду системи 360 градусів – донедавна їх на CX-5 не було.

В салоні відмінностей значно більше, хоча вони й не кидаються в очі. По-перше, в комплектації ТОР з'явилась оббивка сидінь та елементів салону шкірою наппа – це вишуканий м'який матеріал, який раніше був доступний лише у преміум-брендів. Ці сидіння отримали ще й вентиляцію, хоча їх форма не змінилася. На дверях та перед переднім пасажиром – оздоблення шпоном, яке має натуральну структуру дерева – не лише зовні, але й на дотик. Стеля та стійки – чорного кольору, безрамкове дзеркало заднього виду… Стало й справді дорого-багато!

Центральний дисплей на консолі збільшився в розмірах, але лише на 1 дюйм: замість 7" у минулорічній версії він тепер має 8". Без лінійки не помітиш. Але якщо до нього під'єднати смартфон, то на екрані машині з'являться іконки програм вашого телефону – системи Apple Car Play та Android Auto працюють в усіх версіях CX-5. А от система огляду 360 градусів на цьому дисплеї могла бути й кращою. Принаймні, в "молодшої" сестри" Mazda CX-30 якість картинки на порядок вища. Тут зображення дає хіба що приблизне уявлення "де я", а от деталі помітити важко.

Японці також уміло замаскували ще один дисплей – на панелі приладів. На перший погляд там нічого не змінилося – круглий циферблат і білі циферки на темному фоні. Але насправді в центрі панельки – дисплей, який в консервативному стилі Mazda показує майже ті самі показники, що й раніше. І лише коли вмикаєш запалювання, він виказує себе надписом CX-5.

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Комфорт та безпека

Перші ж метри руху на оновленій Mazda CX-5 2020 року дають чітке розуміння: шумоізоляція тут стала ще кращою, хоча в новому кузові цей показник вже був на високому рівні. Традиційно для "Мазди" добре відчувається басок двигуна при розгоні, а от звуки дороги та вітру не дошкуляють. Так само комфортніше стало й пасажирам позаду – на трасі розмовляти з ними можна, не підвищуючи голос.

Підвіска заслуговує на компліменти – машина проходить нерівності м'яко і пружно, не допускає гучних чи глибоких ударів. При цьому керованість на висоті – як ми вже звикли на Mazda CX-5. В оновленій моделі встановлена модернізована система G-Vectoring Control +, яка слідкує за ідеальними траєкторіями на поворотах. А от до гальм треба звикати – перед самою зупинкою їх хочеться дотискати сильніше.

Знайомий 2,5-літровий бензиновий двигун має систему відключення циліндрів на прямолінійних ділянках та рекуперації енергії. Це на трасі дає деяку економію пального. Але витрата бензину більше залежить від швидкісного режиму: якщо на 110-120 км/год борткомп'ютер показував 8,0 літри на сотню шляху, то при 130 км/год – наближався до 8,4-8,5 літрів. І це при використанні активного круїз-контролю, коли електроніка самостійно вирішує, як "крутити" двигун та коли перемикати передачі. В міському режимі витрата пального сягає 9-10 л – адже тут допомагає система "стоп-старт", яка на світлофорах глушить двигун.

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Перевірити систему спуску з гори, яка додалась на нових повнопривідних версіях, не було нагоди. А от нова система контролю втоми водія пропонувала відпочити двічі за шлях у 250 км. Так само, як система слідкування за розміткою повністю не дає розслабитися: коли машина намагається виїхати за свою смугу, кермо трохи коригує рух в правильному напрямку, але потім дає звуковий сигнал і вже не "впирається". Повний автопілот ще не працює! Натомість до роботи активного круїз-контролю практично нема зауважень – система працює прогнозовано та м'яко.

Багажник зручний, а штока дуже зручно відчиняється разом з задньою дверкою. В Українських версіях, як і в європейських, вже не має запасного колеса – лише набір для ремонту.

Бути в тонусі

Усі моделі "Мазди" щороку отримають оновлення, які на перший погляд мало помітні. Однак постійні удосконалення щоразу роблять ці японські авта більш конкурентноздатними та сучасними, а головні переваги у вигляді яскравого дизайну та преміум-спрямованості в комфорті нікуди не зникають.

Набір вдосконалень, які отримала Mazda CX-5 в 2020 році, теж не можна назвати революційними, однак зробили її ще більш сучасною та комфортною. І нехай більш молоді моделі "притискають", бестселер бренду завжди матиме для них гідну відповідь.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.