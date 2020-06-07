Mazda CX-30 внешне похожа на CX-5, но на этом их родство практически заканчивается. У автомобилей разные платформы, двигатели, салон и уровень оснащения.

Mazda CX-30 – совершенно новый SUV японской компании, который по размерам меньше CX-5, но больше CX-3. При этом стоит она примерно столько же, как и старшая модель. Но уровень оснащения гораздо выше.

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В то же время Mazda CX-5 больше, имеет более мощный двигатель и лучше знакома украинцам. А это тоже достаточно важное преимущество.

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Сергей Волощенко сравнил две "Мазды", чтобы понять, для кого предназначена новинка и стоит ли за нее переплачивать. Гонки между моделями и измерения динамики – в видео.