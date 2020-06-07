Mazda CX-30 зовні схожа на CX-5, але на цьому їх спорідненість практично закінчується. У автомобілів різні платформи, двигуни, салон і рівень оснащення.

Mazda CX-30 – абсолютно новий SUV японської компанії, який за розмірами менше CX-5, але більше CX-3. При цьому коштує вона приблизно стільки ж, як і старша модель. Але рівень оснащення набагато вищий.

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Водночас Mazda CX-5 більша, має більш потужний двигун та краще знайома українцям. А це теж досить важлива перевага.

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