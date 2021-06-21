Цей компактний кросовер з'явився в Україні майже рік тому, однак досі маловідомий більшості автовласників. Втім, він має чим здивувати.

Mazda CX-30 – це кросовер, який займає проміжне становище між CX-5 та CX-3. Він створений на платформі легкової Mazda 3, однак має більший кліренс та можливість комплектуватись повним приводом. У нас на тесті – якраз такий варіант у топкомплектації.

Відмінності відчутні

Здалеку відрізнити CX-30 від молодшої чи старшої "сестри" нелегко, але є кілька підказок, які дозволяють її виявити безпомилково. Це більша площа чорного пластикового обвісу на колісних арках та внизу дверей. А також форма радіаторної решітки. Ззаду – геть інша форма кришки багажнику та оригінальні ліхтарі. Фірмовий червоний колір, що змінює відтінок залежно від освітлення, може буде практично на будь-якій "Мазді". Але він дуже личить саме СХ-30.

За посадкою СХ-30 більше нагадує легкове авто, адже у висоту має практично такі ж параметри, як СХ-3. Тому входити й виходити легко, однак в потоці не відчуваєш себе за кермом кросовера. На передніх сидіннях місця більш ніж достатньо, а от другий ряд не можна назвати надто просторим. Можливо, ще й через досить невеликі вікна задніх дверей.

В салоні все нібито знайоме, однак є кілька нюансів. В нашій топверсії – двоколірна шкіра (чорна й коричнева) з приємною грубою ниткою прострочування, шикарна аудісистема Bosе, широкий дисплей з якісною картинкою, маса електронних помічників. Дивно бачити на компактному кросовері пам'ять сидінь, проєкційний екран та огляд 360 градусів. Однак це не все – за рівнем оснащення СХ-30 може дати фору навіть старшій СХ-5.

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Хто за кермом?

Асистентів водія тут стільки, що деколи не розумієш, хто за кермом – ти чи японський інтелект. В останній час вже звична річ, коли автомобіль не пускає перетинати розмітку та направляє авто вздовж смуги руху. Все частіше автомобілі реагують, коли при виїзді з парковки є перешкода – спереду чи ззаду, чи навіть у поперечному напрямку. Але трохи дивно, коли при намаганні запаркуватись впритул авто самостійно давить на гальма. До того ж на цій Mazda CX-30 встановлена система, яка в темний час доби виявляє пішоходів та велосипедистів, яких водію важко помітити. Втім, світло в топверсії шикарне – адаптивні LED-фари.

Силовий агрегат у CX-30 також більш прогресивний, ніж у інших моделей марки. Це дволітровий бензиновик на 150 к.с. з функцією "м'який гібрид". Він обладнаний стартер-генератором з функцією стоп-старт, тож в заторах економить пальне. Щоправда, вмикає мотор він досить відчутно. Натомість пальне справді економить – в місті апетит не перевищував 7,8 л на 100 км.

До теми: спецкомплектації Mazda CX-5

Привід задуматись

Динаміка типова для двигунів SkyActiv – початкове прискорення не вражає, однак на високих обертах їде жвавіше. До сотні авто у спортрежимі розганяється за прийнятні 10 – 10,4 секунди. При цьому шумоізоляція дуже непогана, навіть на високих швидкостях. Повний привід тут не для бездоріжжя, а для більш впевненого руху мокрими дорогами. Так й кліренс у 175 мм не дає надії для долання серйозних перешкод.

Підвіска традиційна для міських кросоверів (спереду Макферсон, ззаду – балка) та за відчуттями знайома за іншими "Маздами". Вона досить енергомістка, хоча "лежачі поліцейські" проходить різко. Натомість в поворотах тримає траєкторію, майже як хетчбек, відчутних кренів немає. Гальма достатні, а от щодо дозування зусилля на педаль потрібно звикати.

Mazda CX-30 пропонується з одним двигуном, а от комплектацій – аж три. Мінімальна стартує від 765 700 грн, а це на 10 тисяч більше, ніж найбільш "упакована" СХ-3. Водночас більша СХ-5 коштує на 30 тисяч дорожче, причому теж з 2-літровим двигуном, який видає 165 сил. Тестове авто у топ-комплектації та повним приводом коштує 954 400 грн, а це на 90 тисяч більше, ніж повнопривідна СХ-5! Втім, обладнання у "середньої сестри" значно більше.

Сергій Матусяк, фото автора.