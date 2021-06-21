Этот компактный кроссовер появился в Украине почти год назад, однако до сих пор малоизвестен большинству автовладельцев. Впрочем, ему есть чем удивить.

Mazda CX-30 – это кроссовер, который занимает промежуточное положение между CX-5 и CX-3. Он создан на платформе легковой Mazda 3, но имеет больший клиренс и возможность комплектоваться полным приводом. У нас на тесте – как раз такой вариант в топ-комплектации.

Различия ощутимы

Издалека отличить CX-30 от младшей или старшей "сестры" нелегко, но есть несколько подсказок, которые позволяют ее выявить безошибочно. Это большая площадь черного пластикового обвеса на колесных арках и внизу дверей. А также форма радиаторной решетки и полное отсутствие противотуманок. Сзади – совсем другая форма крышки багажника и оригинальные фонари. Фирменный красный цвет, меняющий оттенок в зависимости от освещения, может быть практически на любой "Мазде". Но он очень подходит именно СХ-30.

По посадке СХ-30 больше напоминает легковой автомобиль, так как в высоту имеет практически такие же параметры, как СХ-3. Поэтому входить и выходить легко, однако в потоке не чувствуешь себя за рулем кроссовера. На передних сиденьях места более чем достаточно, а вот второй ряд нельзя назвать слишком просторным. Возможно, еще и из-за довольно небольших окон задней двери.

В салоне все вроде знакомо, однако есть несколько нюансов. В нашей топ-версии – двухцветная кожа (черная и коричневая) с приятной грубой ниткой прострочки, шикарная аудисистема Bosе, широкий дисплей с качественной картинкой, масса электронных помощников. Удивительно видеть на компактном кроссовере память сидений, проекционный экран и обзор в 360 градусов. Однако это не все – по уровню оснащения СХ-30 может дать фору даже старшей СХ-5.

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Кто за рулем?

Ассистентов водителя здесь столько, что порой не понимаешь, кто за рулем – ты или японский интеллект. В последнее время уже обычное дело, когда автомобиль не пускает пересекать разметку и направляет себя вдоль полосы движения. Все чаще автомобили реагируют, когда при выезде с парковки есть препятствие – спереди или сзади, или даже в поперечном направлении. Но несколько странно, когда при попытке припарковаться вплотную автомобиль самостоятельно давит на тормоза. К тому же на этой Mazda CX-30 установлена ​​система, обнаруживающая в темное время суток пешеходов и велосипедистов, которых водителю трудно заметить. Впрочем, свет у топ-версии шикарный – адаптивные LED-фары.

Силовой агрегат у CX-30 также более прогрессивный, чем у других моделей марки. Это двухлитровый бензиновик на 150 л.с. с функцией "мягкий гибрид". Он оборудован стартер-генератором с функцией стоп-старт, поэтому в пробках экономит топливо. Правда, включает мотор он довольно ощутимо. А вот горючее действительно экономит – в городе аппетит не превышал 7,8 л на 100 км.

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Повод задуматься

Динамика типичная для двигателей SkyActiv – начальное ускорение не впечатляет, однако на высоких оборотах едет быстрее. До сотни автомобиль в спорт-режиме разгоняется за приемлемые 10 – 10,4 секунды. При этом шумоизоляция очень хорошая, даже на высоких скоростях. Полный привод здесь не для бездорожья, а для более уверенного движения по мокрым дорогам. Да и клиренс в 175 мм не дает надежды для преодоления серьезных препятствий.

Подвеска традиционная для городских кроссоверов (спереди МакФерсон, сзади – балка) и по ощущениям знакомая по другим "Маздам". Она достаточно энергоемкая, хотя "лежачие полицейские" проходит резко. Зато в поворотах держит траекторию, почти как хэтчбек, ощутимых кренов нет. Тормозов хватает, а вот к дозировке усилия на педаль нужно привыкать.

Mazda CX-30 предлагается с одним двигателем, а вот комплектаций – целых три. Минимальная стартует от 765 700 грн, а это на 10 тысяч больше, чем более "упакованная" младшая СХ-3. В то же время большая СХ-5 стоит на 30 тысяч дороже, причем тоже с 2-литровым двигателем, который выдает 165 сил. Тестовый автомобиль в топ-комплектации и полным приводом стоит 954 400 грн, а это на 90 тысяч больше, чем полноприводная СХ-5! Впрочем, оборудования у "средней сестры" значительно больше.

Сергей Матусяк, фото автора.