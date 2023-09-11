19:32, 11 сентября 0

Новое поколение кроссоверов Mazda получило не только совершенно новое обозначение в модельном ряду. Снаружи она стала продолжением стиля бренда, а вот по конструкции это совсем другая машина. Как эти изменения отразились на поведении машины?

Mazda CX-60 – это не замена какой-либо модели из нынешней линейки компании, а полностьбю новая модель. В длину она 4,75 метра, это на 17 см больше CX-5, однако на 33 см меньше СХ-9. В ней полностью узнается Mazda, однако если лучше присмотреться...

ДНК спорткара

Первое, что бросается в глаза при взгляде спереди или сбоку – длиннющий капот. Такие пропорции более свойственны спорткарам или родстерам, а вот для внедорожников они несколько необычны. Разве что для тех, у кого очень спортивные корни. Но здесь есть еще одно объяснение – под этим длинным капотом спрятан 6-цилиндровый рядный двигатель. Он стоит продольно, а дальше – еще и коробка передач. Поэтому, если открыть капот, свободного места там не будет. Да, существует еще версия с 4-цилидровым 2,-литровым двигателем, известным по СХ-5. В этом случае под капотом действительно виден асфальт. Но ведь мы тестируем именно 3,3-литровый вариант, и зоне об этом свидетельствует надпись “6 inlune” на крыле машины.

Вблизи CX-60 можно отличить он других Mazda по огромной решетке радиатора и фарах, имеющими вроде бы ступеньку сбоку. Линия ходовых огней делает машину несколько шире, хотя она и на самом деле такова. Стремительный профиль кузова очень гармоничен, сзади выделяются узкие фонари, сбоку прослеживается атлетический изгиб кузова снизу вверх.

В общем, автомобиль получил спортивную и мускулистую внешность одновременно, хотя и без лишних дизайнерских изысков. Такая характеристика – признак профессионализма, который дизайнеры Mazda шлифовали много лет подряд.

Больше информации о Mazda CX-60

Привет, мой владелец

В салоне Mazda CX-60 тоже играет похожую партию – на первый взгляд это та же Mazda, но нужно только присмотреться. А еще лучше – прикоснуться. Массивные и удобные сиденья с кожей наппа и охлаждением, широкий центральный туннель, большой центральный экран, цифровая приборная панель и металлизированные вставки дверей. Всё вместе это дает ощущение настоящего премиум-интерьера, к которому Mazda постоянно приближалась в последнее время. И сейчас, в CX-60, в его принадлежности к высшему классу уже нет сомнений.

А еще CX-60 удивила множеством ассистентов водителя. Цветной проекционный экран на лобовое стекло был и у других Mazda, а вот дисплей приборной панели – похоже, дебютирует именно на CX-60. И в нем, кажется, сразу запрограммировано все, что на сегодняшний день доступно в автопроме.

К примеру, система узнает водителя по его лицу. Да, сначала надо все это настроить, однако потом, когда она узнает тебя, сиденье подъезжает в наиболее удобное положение, руль выдвигается, зеркала подстраиваются, а стиль водительского дисплея становится именно таким, каким его избрал владелец. Даже климат и аудисистема Bose помнит, какими вы оставили их настройки. А еще – удобный беспроводной Apple Car Play и беспроводная зарядка телефона позволяет не путаться в проводах и сэкономить минуту на устройстве смартфона в машине.

При движении на водительськом дисплее отображаются не только привычные параметры, но и окружающие машины с левой и правой полосы. Хочешь занять соседнюю полосу? Система покажет, что там, в слепой зоне, кто-то уже едет. Да еще и предупредит сигналом. Выезжаешь на трассу со двора и не видишь, кто едет поперек? Mazda подскажет и это. Слишком долго заглядівался на симпатичную девушку в соседнем автомобиле? Дисплей и сигнал сразу приведут в кондицию неприятными звуками (хорошо, что не начнут набирать номер жены).

Центральный дисплей большой, широкий и четкий. Управлять им можно и прикосновениями (не во время движения), однако традиционно для бренда на центральной консоли расположены шайба и кнопки системы управления, которыми пользоваться легко и без особых привыканий. Также удобны физические кнопки управления климат-контролем – настроить температуру или обдув можно почти вслепую, не отвлекаясь на меню экрана.

А вот рычаг коробки передач имеет несколько непонятный алгоритм: для парковки его нужно сместить до конца от себя и влево с нажатием кнопки. Поэтому к нему нужно привыкать. Да и сам центральный панель несколько широкий, он забирает пространство у водителя и переднего пассажира. Возможно, он необходим именно из-за продольной компоновки двигателя и коробки.

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На втором ряду места достаточно, но не слишком просторно, хотя панорамную крышу добавляет «воздуха». Для пассажиров здесь есть два USB, дефлекторы обдува и подогрев сидений. Спинки регулируются по высоте, дверь открывается на 90 градусов, но выход не слишком удобен – мешает широкая арка колеса. Кстати, спинки в соотношении 40-20-40 откидіваются прямо из багажника. Он большой и удобный – 570 л в походном состоянии и 1726 л со сложенными сиденьями, имеет ниши и ячейки. Под полом – докатка и сабвуфер, но пол над ними закреплен недостаточно плотно, поэтому на неровностях немного вибрирует и стучит.

Сгусток технологий

Статус наиболее технологичной Mazda модель CX-60 подтверждает не только огромным количеством ассистирующей электроники. Даже «железо» здесь самое современное и сложное. Если раньше японские двигатели выжимали из технологии ДВС все силы традиционными методами (повышением силы сжатия, по две форсунки на цилиндр и т.п.), то теперь они прибавили множество инноваций.

Судите сами: под капотом тестового автомобиля – 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 3,3 литра с турбонадувом. Ему помогает еще и микрогибридная система, то есть электродвигатель со стартер-генератором и своей батареей. Он отвечает за мгновенный разгон и питает систему, когда мотор глушится системой "Стоп-Старт" во время остановок.

Коробка передач тоже непростая – 8 передач сменяет не гидротрансформатор, а многодисковая муфта. Она очень быстро и незаметно переключает передачи на больших оборотах, однако на небольших скоростях ощущаются толчки – тем самым напоминает роботизированные трансмиссии немецких авто.

Весь этот арсенал стал самім мощным в истории Mazda силовым агрегатом на 284 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. И хотя максимально допустимая масса машины с этим двигателем достигает 2,5 тонн, производитель декларирует, что до сотни она разгоняется всего за 6,9 секунды. Неплохо? Кстати, с 2,5-литровым турбомотором этот показатель на три секунды хуже.

А как же чувство динамики? Не совсем так, как у спорткара. Как и у подобных крупнообъемных двигателей на больших внедорожниках, при нажатии на газ сначала чувствуешь низкий звук, извещающий о предстоящем разгоне. А потом уже идет ускорение – мощное, однако не слишком стремительное.

Режимов управления здесь всего четыре, причем один скрыт. Речь идет о транспортировке прицепа, который активируется только при его подключении. Без прицепа можно выбрать спортивный, простой или внедорожный режим. И никакой возможности как-то влиять на характеристики динамики или усилия на руле. Кстати, оно здесь довольно тяжелое – ну уж точно не женское.

На пути к спортивности

Помимо силового агрегата японцы на CX-60 подготовили немало сюрпризов. Они отошли от традиционной для массовых автомобилей переднеприводной компоновки привода и перешли на заднеприводную. Такая схема чаще используется в премиум-брендах – BMW, Mercedes-Benz, и, хотя она более дорогая в производстве и проектировании, зато позволяет существенно улучшить ездовые характеристики, например, за счет распределения масс на заднюю и переднюю оси. Нет, наша CX-60 не заднеприводная – все Mazda этой модели в нашу страну поставляются с полным приводом. Но на заднюю ось подается больше тяги, и это ощущается при прохождении поворотов. Автомобиль надежно стоит в вираже, отлично держит траекторию на дуге, а во время добавления и сброса газа загружает и разгружает корму, как заднеприводная машина. Еще одна уникальная система японского производителя – KPC – уменьшение кренов авто на большой скорости. Не то, чтобы высокий и массивный кроссовер совсем не кренится, но чувствуешь себя более уверенно.

Передняя подвеска – на двойных рычагах, а не традиционный МакФерсон, задняя – многорычажная. Они хорошо проходят большинство неровностей, хотя на поперечных волнах машина немного колышится. Для всех комплектаций предусмотрены 20-дюймовые диски. Для наших дорог они довольно тяжелые, поэтому на многих ямах гремят. Например, на «лежачих полицейских».

Клиренс 175-180 мм достаточен для преодоления бордюров в городе, однако на природу желания ехать не возникает. Тем более, с такой внешностью и отсутствием защитных накладок на кузове. Расход горючего в 11 литров на сотню в городе вполне реален, хотя чаще замечаешь значение в 13 литров.

Если способен оценить

Mazda CX-60 в Украине продается в трех комплектациях, и системами безопасности не обделена ни одна. Разные версии отличаются деталями и наполнением настроек комфорта. Так, первая Exclusive-Line с 2,5-литровым двигателем стоит 1 706 тысяч гривен ($46,5 тысяч) и 2 052 тысяч грн ($55,9 тысяч) с 3,3-литровым. Комплектация Premium-Line доступна только с 2,5-литровым мотором, а Premium-Sport, как у нас на тесте – только с 3,3-литровым. Последняя покрыта черным хромом, получила черные диски и зеркала, функцию дистанционного открытия багажника, системы персонализации, кругового обзора, Stop-Start и адаптивный круиз с функцией самостоятельного начала движения. Стоит такая версия 2,3 миллиона, то есть $63,3 тысяч.

Цены на Mazda CX-60 в Украине.

Такой ценник ясно указывает, что дополнительный ноль в названии Mazda намекает на конкуренцию с премиальными моделями – Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus. Серьезные размеры и усилия на органах управления позволяют отнести этот автомобиль к действительно мужским, и не надо винить нас в сексизме. Просто на CX-5 или СХ-30 женщине будет легче управлять и парковаться. Арсенал технологических решений и мощного силового агрегата с заднеприводным характером машины говорит о направленности на опытных водителей, которые могут оценить все технологические и конструктивные возможности новинки.