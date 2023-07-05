Маленький автомобиль с большой индивидуальностью Fiat Seicento возвращается после 13-летнего перерыва. Помимо названия, новый 600 не имеет ничего общего со своим предшественником.

Исчезла форма трехдверного хэтчбека в пользу более практичного кузова пятидверного кроссовера. Механически связанная с Jeep Avenger новая модель B-сегмента ездит на платформе e-CMP2, разработанной Stellantis.

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Возрожденный Fiat Seicento имеет длину 4,17 метра и может иметь колеса размером до 18 дюймов. Как вы можете увидеть, он в основном перенимает стиль городского автомобиля 500 в большем масштабе. Логотип «600» гордо стоит впереди и в центре, и вы заметите, что спереди нет значка Fiat, поскольку название компании указано только на дверях багажника. В общем, стиль становится мгновенно знакомым с использованием того же рецепта, который применила MINI при разработке Countryman из хэтчбека Cooper.

Fiat декларирует 360 литров грузового объема с расставленными задними сиденьями и дополнительных 15 литров в салоне благодаря различным отсекам для хранения. Новый 600 вмещает пять человек и намерен обеспечить запас хода более 400 километров в комбинированном цикле WLTP благодаря аккумуляторной батарее емкостью 54 кВт-ч. При езде по городу его хватит более чем на 600 километров.

После того как батарея разряжена, ее можно заряжать до 100 кВт, и в этом случае понадобится менее получаса, чтобы пополнить ее до 80 процентов. Мощность поступает от электродвигателя мощностью 154 л. (115 кВт), которого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за девять секунд. Новый кроссовер с середины 2024 также будет оснащен гибридной силовой установкой.

Интерьер также во многом напоминает версию хэтчбека и отлично оснащен семидюймовой цифровой приборной панелью, 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой и аудиосистемой с шестью динамиками. Fiat добавляет двери багажника с электроприводом, автоматический климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света в базовой комплектации.

В Италии новый 600 в чисто электрическом исполнении стоит от 35950 евро за базовую версию и 40950 евро, если вы выберете La Prima со всеми наворотами. Производство стартует в этом месяце на заводе в Тихах в Польше, где также будут производить Jeep Avenger. Хотя последний был представлен в качестве концепта в полноприводном варианте, Fiat 600 будет поставляться исключительно с переднеприводной установкой.