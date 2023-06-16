Маленький автомобиль получил специальную обработку к 40-летию с момента запуска оригинальной полноприводной версии. Это произошло в 1983 году, спустя примерно три года после того, как модель первого поколения поступила в продажу.

Один из самых старых автомобилей в продаже в Европе, безусловно, также один из самых очаровательных. Мы говорим о симпатичном Fiat Panda, существующем в своей текущей итерации с конца 2011 года.

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Автомобиль, известный под полным названием Fiat Panda 4x40° Limited Edition, ограничен 1983 единицами, чтобы повторить год своего рождения. С тех пор было поставлено около 800 000 экземпляров полноприводной версии. Автопроизводитель отмечает, что это число составляет около 10 процентов всех когда-либо проданных автомобилей A-сегмента 4x4. Эта юбилейная модель будет продаваться только в Италии, Франции, Германии и Швейцарии.

Итак, что делает его таким особенным? Что ж, он начинает жизнь как Panda Cross, прежде чем получает краску цвета слоновой кости и двухцветные диски размером 15 дюймов. Затем Fiat устанавливает чёрные крышки боковых зеркал и рисует красными логотипами 4x40° вместе с силуэтом оригинальной модели. Есть также значок 4x40°, который украшает центральную стойку для завершения внешних изменений.

Что касается интерьера, тема цвета слоновой кости продолжается в салоне, где она сочетается с двойной красной строчкой и логотипами 4x40°, а также «2023», вышитым на сиденьях, где были воспроизведены боковые профили оригинальной и текущей Panda 4x4. Fiat упоминает, что использовал переделанные ткани для центральных вставок сидений.

Основываясь на уровне комплектации Cross, специальная версия оснащена автоматическим кондиционером, зеркалами с подогревом и электрической регулировкой, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя. Вы также получаете семидюймовую информационно-развлекательную систему с DAB-радио и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Ручка переключения передач и руль обтянуты кожей, а водительское сиденье регулируется по высоте.

Согласно отчету, опубликованному Reuters в марте 2022 года, нынешняя Panda собирается оставаться на конвейере еще несколько лет, несмотря на свой почтенный возраст. Говорят, он будет оставаться в производстве на заводе в Помильяно на юге Италии до 2026 года.