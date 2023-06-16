Маленький автомобіль отримав спеціальну версію до відзначення 40-річчя з моменту запуску оригінальної повнопривідної версії. Це сталося в 1983 році, приблизно через три роки після того, як модель першого покоління надійшла в продаж.

Один із найстаріших автомобілів у продажу в Європі, безумовно, також є одним із найчарівніших. Ми говоримо про симпатичний Fiat Panda, який існує у своїй поточній ітерації з кінця 2011 року.

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Автомобіль, відомий під повною назвою як Fiat Panda 4x40° Limited Edition, обмежено 1983 одиницями, щоб повторити рік свого народження. Відтоді було поставлено майже 800 000 екземплярів повнопривідної версії. Автовиробник зазначає, що це число становить близько 10 відсотків усіх коли-небудь проданих автомобілів A-сегмента 4x4. Ця ювілейна модель буде продаватися лише в Італії, Франції, Німеччині та Швейцарії.

Отже, що робить його таким особливим? Що ж, він починає життя як Panda Cross, перш ніж отримує фарбу кольору слонової кістки та двоколірні диски розміром 15 дюймів. Потім Fiat встановлює чорні кришки бічних дзеркал і малює червоними логотипами 4x40° разом із силуетом оригінальної моделі. Є також значок 4x40°, який прикрашає центральну стійку, щоб завершити зовнішні зміни.

Що стосується інтер’єру, тема кольору слонової кістки продовжується в салоні, де вона поєднується з подвійною червоною строчкою та логотипами 4x40°, а також «2023», вишитим на сидіннях, де були відтворені бічні профілі оригінальної та поточної Panda 4x4. Fiat згадує, що використав перероблені тканини для центральних вставок сидінь.

Базуючись на рівні комплектації Cross, спеціальна версія оснащена автоматичним кондиціонером, дзеркалами з підігрівом і електричним регулюванням, задніми датчиками паркування, а також датчиками світла та дощу. Ви також отримуєте семидюймову інформаційно-розважальну систему з DAB-радіо та підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Ручка перемикання передач і кермо обтягнуті шкірою, а водійське сидіння регулюється за висотою.

Згідно зі звітом, опублікованим Reuters у березні 2022 року, нинішня Panda збирається залишатися на конвеєрі ще кілька років, попри свій поважний вік. Кажуть, що він залишатиметься у виробництві на заводі в Помільяно на півдні Італії до 2026 року.