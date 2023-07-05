Маленький автомобіль із великою індивідуальністю, Fiat Seicento повертається після 13-річної перерви. Крім назви, новий 600 не має нічого спільного зі своїм попередником.

Зникла форма тридверного хетчбека на користь більш практичного кузова п’ятидверного кросовера. Механічно пов’язана з Jeep Avenger, нова модель B-сегменту їздить на платформі e-CMP2, розробленій Stellantis.

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Відроджений Fiat Seicento має довжину 4,17 метра і може мати колеса розміром до 18 дюймів. Як ви можете побачити, він значною мірою переймає стиль міського автомобіля 500 у більшому масштабі. Логотип «600» гордо стоїть попереду та по центру, і ви помітите, що спереду немає значка Fiat, оскільки назва компанії вказана лише на дверях багажника. Загалом, стиль стає миттєво знайомим, з використанням того самого рецепту, який застосувала MINI під час розробки Countryman із хетчбека Cooper.

Fiat декларує 360 літрів вантажного об’єму з розставленими задніми сидіннями та додаткових 15 літрів у салоні завдяки різноманітним відсікам для зберігання. Новий 600 вміщує п’ять осіб і має намір забезпечити запас ходу понад 400 кілометрів у комбінованому циклі WLTP завдяки акумуляторній батареї ємністю 54 кВт-год. При їзді по місту його вистачить на понад 600 кілометрів.

Після того, як батарея розряджена, її можна заряджати до 100 кВт, і в цьому випадку знадобиться менше півгодини, щоб поповнити її до 80 відсотків. Потужність надходить від електродвигуна потужністю 154 к.с. (115 кВт), якого достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за дев'ять секунд. Новий кросовер з середини 2024 року також буде оснащений гібридною силовою установкою.

Інтер’єр також багато в чому нагадує версію хетчбека та чудово оснащений семидюймовою цифровою панеллю приладів, 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою та аудіосистемою з шістьма динаміками. Fiat додає двері багажника з електроприводом, автоматичний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, а також датчики дощу та світла у базовій комплектації.

В Італії новий 600 у чисто електричному виконанні коштує від 35 950 євро за базову версію та 40 950 євро, якщо ви виберете La Prima з усіма наворотами. Виробництво стартує цього місяця на заводі в Тихах у Польщі, де також виготовлятимуть Jeep Avenger. Хоча останній був представлений як концепт у повнопривідному варіанті, Fiat 600 буде поставлятися виключно з передньопривідною установкою.