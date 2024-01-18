Американские аналитики проследили все тесты и эксплуатационные показатели пробега электромобилей и на основании обобщенных данных вывели рейтинговую схему лучших.

В исследование Министерства энергетики США вошли электромобили, изготовленные производителями в разных странах мира, независимо от их массы, габаритных размеров и количественных показателей продаж. Главным критерием оценки стал именно запас хода.

В "двадцатку" вписались модели, способные на одном заряде батареи пройти более 500 километров. Наименьший показатель запаса хода у Polestar 2 и Ford F-150 Lightning ER 514,9. Они имеют практически одинаковый пробег в 514,9 километра, незначительное расхождение у них начинается после второго знака после запятой.

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А верхнюю позицию занял американский производитель роскошных электрических спортивных автомобилей Lucid Motors. Его электромобиль Lucid Air Grand Touring преодолевает на одной зарядке 516 миль, то есть 830,4 километра. Этот показатель официально зафиксирован экспертами Министерства энергетики США.

Tesla по результатам исследований запаса хода заняла даже не второе и не третье место. Она к тому же еще и не вошла в первую пятилетку: Tesla Model S с запасом хода 651,7 километра заняла лишь шестое место.

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Правда, этот показатель может ускользнуть из рук, поскольку с разрывом всего в восемь километров там в затылок уже сопит Rivian R1S Dual-Motor Max Pack, который имеет пробег 643,7 километра.

Как выглядит обобщенный рейтинг запаса хода электромобилей можно увидеть в инфографике Авто24, сделанной на основе исследований американских энергетиков.