Сотні автомобілів Tesla з розрядженими батареями не змогли зарядитись на станціях Tesla Supercharger по всьому Чикаго через аномальний мороз. Зарядні станції просто відмовлялись працювати, тому більшість електромобілів просто вимкнулось при повній розрядці батареї.

Нещодавно в Чикаго була аномальна негода з сильним морозом. Стовпчик термометра в місті опустився до – 19 ℃, але через сильний вітер температура відчувалась як -29 ℃. Навіть звичайне авто з ДВЗ мало б проблеми в такий мороз, не кажучи вже про електромобіль, однак, раніше в компанії Tesla заявляли, що їхні авто та зарядні станції витримають такі умови.

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Відомо, що зниження температури негативно впливає на запас ходу електромобілів та швидкість зарядки, проте, випадків коли електромобілі зовсім не приймали заряд раніше не було. Власники Tesla по всьому Чикаго масово повідомляли, що не можуть запустити процес зарядки батареї своїх транспортних засобів після підключення до електромережі. Деякі з них відбуксирували свої електромобілі до дилерського центру.



Деякі експерти припускали, що проблема виникла тому, що власники електромобілів не виконували процедуру так званого “прогріву” батареї в авто та самої зарядної станції перед заряджання.



Однак більшість зарядних пристроїв Supercharger позначено як універсальні з часом очікування, а отже вони завжди готові до роботи, й попередня підготовка акумуляторної батареї виконується автоматично, якщо ви вводите станцію Supercharger у навігаційній системі автомобіля. Тому навряд-чи це основна причина збою в роботі.

Коли ж власникам електромобілів все ж вдавалось розпочати процес зарядки, замість прогнозованих 40 хвилин, авто заряджалось більш ніж дві години, а потужність, яку видавала станція була мінімальною. Скоріш за все, швидкісні зарядні станції Supercharger вийшли з ладу через аномальний мороз в регіоні. На жаль, у Tesla немає PR-відділу, який би міг надати точну інформацію про ситуацію яка склалась.

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Становище Tesla зараз є досить цікавим. Гіганти у сфері прокату авто Hertz та SIXT відмовились від використання Tesla у власних автопарках через значне падіння вартості електромобілів цього бренду. Як заявили представники обох компаній, витрати на обслуговування електромобілів Tesla виявились вищими, ніж очікувалось.

Саме тому, в Hertz вирішили продати 20 тисяч електромобілів цієї марки, щоб замінити їх звичайними автомобілями з ДВЗ, а в SIXT уклали багатомільярдну угоду зі Stellantis, щоб оновити свій автопарк 250 000 нових авто від автоконцерну.

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Такі показові дії компаній з оренди авто вплинули на вартість акцій Tesla, а те, що їх автомобілі виявляються фактично “мертвими” під час морозу, може стати для компанії ще й сильним репутаційним ударом.