Відома фірма з прокату автомобілів в США Hertz Global Holdings розпродує свій автопарк електричних автомобілів через вищі витрати, пов’язані з їх обслуговуванням та ремонтом.

Компанія продасть близько 20 000 електромобілів. Більша частина автомобілів в автопарку компанії – це електромобілі від Tesla та Polestar. Розпродаж почався вже зараз і триватиме до кінця 2024 року. Hertz планує купувати автомобілі з ДВЗ на частину грошей, які компанія заробить від продажу. Причиною такого рішення керівництво компанії назвало низький попит на електромобілі та вищі, ніж очікувалося, витрати на їх ремонт та обслуговування батарей.

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Лише два роки тому компанія Hertz оголосила про плани купити 100 000 електромобілів у Tesla до кінця 2022 року, але цього так і не сталося.

Натомість станом на жовтень 2023 року компанія Hertz придбала лише 35 000 Tesla, а весь її парк електромобілів складався з близько 50 000 електромобілів. У той час генеральний директор Hertz Стівен Шерр стверджував, що його компанія «зобов’язана» придбати 100 000 автомобілів у Tesla, хоча він визнав, що зниження цін автовиробником знизило вартість прокату електромобілів його компанії, тож доцільності в такій кількості авто бренду Tesla вже немає.

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У 2022 році в Hertz оголосили про плани придбати до 175 000 електромобілів у General Motors і ще 65 000 у Polestar до 2025 року. Компанія не повідомила, як її рішення продати третину свого парку електромобілів вплине на ці плани.

Наразі на вебсайті компанії розміщено оголошення про продаж вживаних автомобілів, де вже представлено понад 700 електромобілів: від BMW i3 і Chevrolet Bolt до Model 3 і Model Y від Tesla. Дані автомобілі продаються з великими знижками.