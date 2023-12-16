Поки що це експериментальний завод, і окрім людей та роботів, тут ще працюють робопси.

Всередині сінгапурський завод електромобілів Hyundai нагадує сцени якогось далекого утопічного майбутнього. Спот, робот-собака з Boston Dynamics ходить, проводячи перевірку якості, автономні роботизовані руки ретельно закручують болти та встановлюють склоочисники, а самокеровані наземні транспортні засоби переміщують компоненти та електромобілі в різні зони заводу.

З такою кількістю автономного обладнання людська присутність майже не потрібна. Шістдесят відсотків завдань виконують роботи, сказав один із наших учасників, який відвідав завод у Сінгапурі минулого місяця. А для виробництва 30 000 автомобілів на рік потрібно лише 100 працівників.

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Це не типовий автомобільний завод. Це «мікрофабрика», спрямована на переосмислення виробництва шляхом створення автомобілів у «клітині», а не на традиційній виробничій лінії. Цікаво, що мікрозавод Hyundai, як випливає з назви, набагато менший за традиційні автомобільні заводи.

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Наприклад, гігафабрика Tesla в Техасі має площу понад 930 000 квадратних метрів, що приблизно дорівнює 100 футбольним полям, і має потужність для виробництва понад 250 000 електромобілів на рік.

Завод Hyundai в Сінгапурі, одна з трьох виробничих баз для Ioniq 5, окрім Південної Кореї та Індонезії, охоплює лише 86 000 квадратних метрів із річною виробничою потужністю 30 000 автомобілів.



Як правило, складальна лінія – це місце, де транспортний засіб збирається крок за кроком, коли він рухається вздовж конвеєрної стрічки. Люди та роботи працюють у тандемі, щоб виконати ці завдання. Модель Hyundai на базі клітинок принципово не відрізняється, але забезпечує більшу гнучкість.

У камерах роботи встановлюють компоненти автомобіля, перш ніж перейти до наступної зони. Ключова відмінність полягає в тому, що клітини можна програмувати за допомогою конкретних інструкцій, починаючи від встановлення компонентів для різних варіантів одного автомобіля або закінчуючи роботою над абсолютно іншою моделлю. Традиційні складальні лінії потребуватимуть значного переоснащення для подібної адаптивності.

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Однак завод у Сінгапурі — це більше технологічна вітрина, він створений для міських районів, де потрібно зекономити простір. Навряд чи це революційне виробництво найближчим часом буде впроваджене по всьому світі, особливо в США після страйків профспілок.

Однак такий завод викликає занепокоєння, і особливо прикро знати, що на заводі, який може виготовляти 30 000 електромобілів на рік, працює лише 100 людей. Чи збирається Hyundai будувати більше таких підприємств? Чи будуть інші копіювати Hyundai? Ми ще не знаємо. І ми сподіваємося, що ні. Але з огляду на те, що індустрія все більше рухається до штучного інтелекту та автоматизації в усьому світі, щоб підвищити ефективність і зменшити витрати, цей завод, безперечно, вартий уваги.