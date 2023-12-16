Пока это экспериментальный завод, и кроме людей и роботов, здесь еще работают робособаки.

Внутри сингапурский завод электромобилей Hyundai напоминает сцены какого-то далекого утопического будущего. Спот, робот-собака из Boston Dynamics ходит, проверяя качество, автономные роботизированные руки тщательно закручивают болты и устанавливают стеклоочистители, а самоуправляемые наземные транспортные средства перемещают компоненты и электромобили в разные зоны завода.

С таким количеством автономного оборудования человеческое присутствие почти не требуется. Шестьдесят процентов задач выполняют роботы, сказал один из наших журналистов, который посетил завод в Сингапуре в прошлом месяце. А для производства 30 000 автомобилей в год нужно всего 100 работников.

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Это не типичный автомобильный завод. Это "микрофабрика", направлена на переосмысление производства путем создания автомобилей в "клетке", а не на традиционной производственной линии. Интересно, что микрозавод Hyundai, как следует из названия, намного меньше традиционных автомобильных заводов.

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Например, гигафабрика Tesla в Техасе имеет площадь более 930 000 квадратных метров, что примерно равно 100 футбольным полям, и при этом ее мощность рассчитана для производства более 250 000 электромобилей в год.

Завод Hyundai в Сингапуре, одна из трех производственных баз для Ioniq 5, кроме Южной Кореи и Индонезии, охватывает лишь 86 000 квадратных метров с годовой производственной мощностью 30 000 автомобилей.



Как правило, сборочная линия – это место, где транспортное средство собирается шаг за шагом, когда он движется вдоль конвейерной ленты. Люди и роботы работают в тандеме, чтобы выполнить эти задачи. Модель Hyundai на базе клеток принципиально не отличается, но обеспечивает большую гибкость.

В клетках роботы устанавливают компоненты автомобиля, прежде чем перейти к следующей зоне. Ключевое отличие заключается в том, что клетки можно программировать с помощью конкретных инструкций, начиная от установки компонентов для различных вариантов одного автомобиля или заканчивая работой над совершенно другой моделью. Традиционные сборочные линии требуют значительного переоснащения для подобной адаптивности.

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Однако завод в Сингапуре – это больше технологическая витрина, он создан для городских районов, где нужно сэкономить пространство. Вряд ли это революционное производство в ближайшее время будет внедрено по всему миру, особенно в США после забастовок профсоюзов.

Однако такой завод вызывает беспокойство, и особенно обидно знать, что на заводе, который может производить 30 000 электромобилей в год, работает только 100 человек.

Собирается ли Hyundai строить больше таких предприятий? Будут ли другие копировать Hyundai? Мы еще не знаем. И мы надеемся, что нет. Но учитывая то, что индустрия все больше движется к искусственному интеллекту и автоматизации во всем мире, чтобы повысить эффективность и уменьшить расходы, этот завод, определенно, стоит внимания.