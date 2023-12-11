Сегодня 75% автомобильных заводов в Польше нанимают работников из Украины, а 78% ожидают уменьшения количества рабочих мест из-за автоматизации производства. Это следует из последнего отчета компании Exact Systems под названием MotoBarometr 2023.

По результатам опроса, в котором приняли участие почти 1000 представителей автомобильной отрасли из 11 стран, 75% из них трудоустраивают граждан Украины. В 2021 году это было 58%, в 2022 году - уже 72%. Хотя тренд несколько лет повышался, однако результат постепенно стабилизируется, сообщает Польский Институт исследований авторынка SAMAR.

В 8 из 11 опрошенных стран процент компаний, которые трудоустраивают украинцев, выросла в течение последнего года. В Германии уже в 41% производственных предприятий работают граждане Украины, а еще в 2021 году было только 15% (в 2022 году – 30%). Интерес к украинским работникам также растет в Бельгии – с 18 процентов в 2022 году до 43 процентов в 2023 году.

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В Польше 23% автомобильных заводов планируют увеличить количество рабочих мест в последующие месяцы. Это на 27 процентных пунктов меньше, чем год назад, и меньше всего с начала проведения исследования. Большинство опрошенных планирует оставить занятость на текущем уровне (73%). При этом три из четырех заводов в польской автомобильной промышленности трудоустраивают граждан Украины (на 3 п.п. больше, чем в 2022 году).

Значительно больше украинцев в автомобильной промышленности работает только в Словакии (88%), но все чаще их можно встретить также на производственных линиях в Германии. За год количество местных заводов, которые пользуются услугами граждан Украины, выросло с 30% до 41%.

Также эксперты Exact Systems обращают внимание на рост автоматизации производственных процессов. Аж 78% представителей автомобильной промышленности считают, что работы и искусственный интеллект приведут к уменьшению количества работников в их заведениях. "Каждый четвертый представитель автомобильной промышленности в Польше указывает на увеличение занятости в его заводе. Это меньше всего с 2016 года, когда мы впервые провели исследование MotoBarometr. Поэтому мы можем ожидать замедления в отрасли, меньших объемов производства" - говорит Яцек Опала, член правления Exact Systems.

Из отчета MotoBarometr 2023 следует, что значительное большинство работников на заводах, производящих автомобили и их части, - люди, которые выполняют повторяющиеся, рутинные действия. В 9 из 11 исследуемых стран соглашаются с утверждением, что автоматизация приведет к уменьшению количества работников в их заведениях. В эту группу также входит Польша, где 78% ответили "однозначно да" или "скорее да".

Артур Мигон из компании Antal обращает внимание, что автоматизация и технологические инновации действительно меняют мир автомобильного производства, но во многих случаях людей трудно заменить роботами или искусственным интеллектом. "ИИ становится незаменимым во многих секторах, где раньше господствовал человек. Теперь он быстрым темпом движется к замещению людей в работе с алгоритмами. В США робот заменяет в среднем 5-6 работников. Автоматизация больше всего скажется на рутинных должностях, что может углубить социальные проблемы. Однако искусственный интеллект не заменит людей в креативности, эмпатии и мастерстве. В будущем возможны должности, построенные на этих навыках. Ключом к выживанию в цифровой революции является переподготовка, перекалибровка профессий и возрождение сотрудничества между человеком и искусственным интеллектом", – говорит эксперт.

Методология исследования

Исследование "MotoBarometr 2023. Настроения в автомобильной отрасли в Европе" было проведено компанией Exact Systems на основе опросов фирм автомобильной отрасли. Среди них были автопроизводители, поставщики запчастей и компонентов. Объем выборки составил 972 респондентов из 11 стран (Польша, Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Венгрия). Опрошенными были представители автомобильных заводов, в частности инженеры по качеству, директора заводов, менеджеры по качеству и производству.

Exact Systems работает с 2004 года и специализируется на контроле качества, то есть отборе, ремонте и сортировке частей, компонентов и готовой продукции для представителей автомобильной отрасли в Польше. Это одна из крупнейших компаний в этой области в Европе. Основными клиентами компании являются поставщики для автомобильной промышленности и производители автомобилей. Клиентами компании также заводы, занимающихся серийным производством в области электроники, бытовой техники и косметики. Сейчас компания имеет свои представительства в 13 странах: в Польше, Чехии, Франции, Германии, Словакии, Турции, Румынии, Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Испании, Португалии и Китае.