Американский профсоюз UAW запустил беспрецедентную кампанию по объединению в профсоюзы всего автомобильного сектора США, призвав тысячи автомобильных работников в 13 компаниях страны сплотиться в единое мощное сообщество отстаивания интересов людей труда.

Победа UAW в одновременной забастовке, благодаря чему работники трех автогигантов GM, Ford и Stellantis будут получать на 25%+ увеличенную зарплату, направила профсоюз на сохранение этого импульса и расширение масштабов.

Теперь на специально созданном сайте UAW появилось объявление не просто об объединении нескольких профсоюзов в одну мощную силу, как планировалось ранее, а всех сразу. Как правило, профсоюзные кампании сосредоточены только на своем работодателе, а здесь UAW ориентирует на целый сектор с одновременным объединением всех отраслевых сообществ.

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Тройной удар UAW против упомянутой выше "большой тройки" дал результативный итог от объединения усилий. Именно поэтому взят курс на тактику одновременного объединения для организации новых профсоюзных инициатив.

Члены United Auto Workers на митинге солидарности против большой тройки автопроизводителей 15 сентября 2023 года в Детройте, штат Мичиган. Фото: fox2detroit.com

UAW запустил новый вебсайт, где просят работников каждой компании подписать профсоюзную карточку. UAW указывает на большие рекордные прибыли упомянутых выше автопроизводителей. В размещенном видео упоминаются недавние квартальные результаты Tesla и Rivian, а также утверждается, что японско-корейские автопроизводители вместе получили 470 миллиардов долларов прибыли. За последние 10 лет немецкие автопроизводители заработали дополнительно 460 миллиардов долларов.

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Некоторые автопроизводители после больших побед UAW начали увеличивать зарплату, чтобы дело не дошло до забастовок, но это все же мизерная подачка. В частности, VW, Hyundai, Toyota и Honda объявили о повышении платы, однако объединение этих компаний в профсоюзы может дать работникам лучшие условия. Профсоюзный договор - единственный способ выиграть справедливую зарплату и соцусловия.

Профсоюзы американского автопрома умеют организоваться, сплотиться в мирные, но действенные протесты для отстаивания прав людей труда. Видео: Associated Press

Объединение в единую мощную организацию еще впереди, с целью окончательного объединения уже привлечено около 150 000 работников автомобильного производства, которые до этого не были в профсоюзе. Это примерно удвоит количество объединенных в профсоюзы автомобильных работников в США.

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Аргументы, выдвинутые на созданном сайте, довольно красноречиво свидетельствуют, что бороться нужно:

Toyota

За последнее десятилетие Toyota получила четверть триллиона долларов прибыли. Прибыль выросла на 30%. Зарплата генерального директора выросла на 125%. Между тем Toyota предложила повышение зарплат только на 9%, чтобы убедить работников Toyota не организовываться в забастовки.

Hyundai

Прибыль Hyundai выросла на 75 процентов за последние три года. Ее цены на автомобили выросли на 32 процента. Компания объявила о поэтапном повышении на 25 процентов до 2028 года, чтобы сравняться с большой тройкой, но работники Hyundai все равно будут сильно отставать в зарплате, льготах и правах на работе.

Nissan

Компания получила почти триллион долларов дохода за последнее десятилетие. Более 80% дохода Nissan в Северной Америке приходится на США. Сотрудники по распределению запчастей Nissan только что выиграли контракт с UAW. Теперь настало время для каждого работника Nissan выиграть свою справедливую долю. Прибыли растут, а работники еще больше отстают.

Mercedes-Benz

Только за последние несколько лет доходы Mercedes выросли на 200%. С марта по ноябрь 2023 года компания потратила 1,9 миллиарда долларов на выкуп акций вместо того, чтобы поделиться этими рекордными прибылями со своей рабочей силой.

Volkswagen

За последние три года прибыли Volkswagen выросли более чем на 60 процентов, а цены на их автомобили выросли более чем на 40 процентов. Работники VW в штате Теннесси остались без премий, тогда как только 13 топ-менеджеров забрали вместе 60 миллионов долларов.

Volvo

За последнее десятилетие Volvo Car USA получила более четверти триллиона долларов США. Генеральные директора компании заработали 44 миллиона долларов за последние семь лет, но работники Volvo остаются без ничего.

Таким образом, профсоюзы намерены нарастить импульс рабочего движения, объединившись в мощный инструмент отстаивания прав работников всей автомобильной отрасли. Аргументы, цитируемые выше, весомые: оплата не успевает за производительностью работников, а распределение дохода со временем становится все более неравным.