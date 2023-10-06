Забастовщики на заводах Ford в США добились своих требований: каждый работник получит повышение зарплаты более чем на 20% и пять недель отпуска ежегодно. А общая годовая зарплата среднего работника будет измеряться в шестизначной сумме, то есть более сотни тысяч долларов в год.

Рекордный контракт распространится на всех 57 000 сотрудников Ford, являющихся членами профсоюза UAW. Ни одно рабочее место не будет потеряно, даже если старые заводы будут закрывать, людей будут переводить на новые, которые производят электромобили или аккумуляторы для них.

Администрация Ford также обязалась ввести программу распределения прибыли для всех сотрудников, включая временных работников. Даже они получат 26% повышения заработной платы до 21 доллара в час.

Читайте также Президент США поддержал забастовщиков автомобильной отрасли

Еще один бонус в том, что администрация обязалась перевести всех временных сотрудников, имеющих минимум 3 месяца непрерывной работы, на постоянный статус. Постоянные работники также получат повышение заработной платы на 20%.

Производитель автомобилей в Дирборне добавил, что заработная плата работников будет расти гораздо быстрее, настолько, что средний новый работник будет получать шестизначную цифру к четвертому году работы. Ford также предлагает защиту дохода для всех постоянных работников, охват медицинского обслуживания и увеличение пенсионных взносов. Сотрудники также получат лучший баланс между работой и личной жизнью – пять недель отпуска и другие льготы.

Профсоюзы США знают, как защищать людей, умело отстаивают их позицию и очень плодотворно проводят акции по правам человека труда. Фото: USA Today

"Мы хотим, чтобы наши работники вышли из этих переговоров с двумя вещами – рекордным контрактом и сильным будущим. Мы подали на стол предложение, которое будет дорогим для компании, особенно учитывая нашу обширную территорию в Америке и рабочую силу UAW, но такое, которая, по нашему мнению, все еще позволяет Ford инвестировать в будущее", – сказал исполнительный директор Ford Джим Фарли.

Ford добавил, что он остается открытым для возможности сотрудничества с UAW на своих будущих заводах по производству аккумуляторов в Соединенных Штатах и что сотрудники заводов, построенных в партнерстве с SK On, смогут выбрать профсоюзное представительство и вступить в процесс коллективных переговоров.