Страйкарі на заводах Ford у США домоглися своїх вимог: кожен працівник отримає підвищення зарплати на понад 20% і п'ять тижнів відпустки щороку. А загальна річна зарплата середнього працівника буде вимірюватись у шестизначній сумі, тобто понад сотню тисяч доларів на рік.

Рекордний контракт пошириться на всіх 57 000 співробітників Ford, які є членами профспілки UAW. Жодне робоче місце не буде втрачене, навіть якщо старі заводи закриватимуть, людей переводитимуть на нові, які виробляють електромобілі чи акумулятори для них.

Адміністрація Ford також зобов’язалася запровадити програму розподілу прибутку для всіх співробітників, включаючи тимчасових працівників. Навіть вони отримають 26% підвищення заробітної плати до 21 долара на годину.

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Ще один бонус в тому, що адміністрація зобов’язалася перевести всіх тимчасових співробітників, які мають принаймні 3 місяці безперервної роботи, на постійний статус. Постійні працівники також отримають підвищення заробітної плати на 20%.

Виробник автомобілів у Дірборні додав, що заробітна плата працівників зростатиме набагато швидше, настільки, що середній новий працівник отримуватиме шестизначну цифру до четвертого року роботи. Ford також пропонує захист доходу для всіх постійних працівників, охоплення медичним обслуговуванням і збільшення пенсійних внесків. Працівники також отримають кращий баланс між роботою та особистим життям – п'ять тижнів відпустки та інші пільги.

Профспілки США знають, як захищати людей, вміло відстоюють їх позицію і дуже плідно проводять акції за права людини праці. Фото: USA Today

"Ми хочемо, щоб наші працівники вийшли з цих переговорів з двома речами – рекордним контрактом і сильним майбутнім. Ми подали на стіл пропозицію, яка буде дорогою для компанії, особливо з огляду на нашу велику територію в Америці та робочу силу UAW, але таку, яка, на нашу думку, все ще дозволяє Ford інвестувати в майбутнє", — сказав виконавчий директор Ford Джим Фарлі.

Ford додав, що він залишається відкритим для можливості співпраці з UAW на своїх майбутніх заводах з виробництва акумуляторів у Сполучених Штатах, і що співробітники заводів, побудованих у партнерстві з SK On, зможуть вибрати профспілкове представництво та вступити в процес колективних переговорів.