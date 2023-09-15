В США под руководством объединенных профсоюзов автомобильной отрасли началась грандиозная по масштабам забастовка работников Ford, General Motors и Stellantis.

Акция протеста началась после срыва переговоров о повышении зарплат и улучшении условий труда. Заводы "большой тройки" подняли на неповиновение профсоюзу UAW. Лидер UAW Шон Фейн не исключает общенациональных забастовок с участием почти 150 тысяч членов профсоюза, но это не все работники имеющихся в стране автозаводов.

На заводах иностранных производителей в США практически нет членов этой профсоюзной организации. Заводы Tesla также не объединены в профсоюзы.

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Согласно заявлению профсоюзов, в вышеупомянутых трех крупных автомобильных компаниях Детройта планируется лишь "ограниченная и целенаправленная" остановка работы. Нынешняя акция показывает, что местный профсоюз не прогибается перед работодателем и полностью отстаивает права людей.

Фото: CNBC

UAW настаивает на том, чтобы работники, производящие, например, аккумуляторы и другие электронные компоненты, также получали выгоду от лучших зарплат и стандартов труда. Когда же переговоры результатов не дали, профсоюзы прибегли к забастовке.

Работодатели придерживаются своего мнения. Скажем, генеральный директор Ford Джим Фарли говорит, что требования UAW приведут к банкротству компании. Кстати, Ford является единственным патриархом американского автопрома, который никогда не подавал заявление о банкротстве.

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"За восемьдесят лет мы всегда могли решить эти разногласия, потому что мы всегда на стороне работников Ford. У нас наибольшее количество членов UAW, у нас больше людей, чем кто-либо имеет, мы строим больше транспортных средств, и мы никогда не видели ничего подобного", – рассказывает в интервью CNBC Джим Фарли, не понимая, что происходит на стороне UAW.

Некоторые требования Фарли озвучил, что средняя зарплата по предложению профсоюзов должна составлять почти 300 000 долларов. Он сравнил это с гораздо более низкой цифрой, которую иногда могут зарабатывать учителя, военные или пожарные.

Фото: time.news

Профсоюзы стоят на своем: нужно справедливо ввести корректировку стоимости жизни, увеличить распределение прибыли и приблизиться к тому виду повышения (в процентах), которое руководители этих компаний получают на регулярной основе.