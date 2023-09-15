У США під проводом об’єднаних профспілок автомобільної галузі розпочався грандіозний за масштабами страйк працівників Ford, General Motors і Stellantis.

Акція протесту розпочалася після зриву переговорів про підвищення зарплат і поліпшення умов праці. Заводи "великої трійки" підняли на непокору профспілки UAW. Лідер UAW Шон Фейн не виключає загальнонаціональних страйків з участю майже 150 тисяч членів профспілки, але це будуть не всі працівники наявних у країні автозаводів.

На заводах іноземних виробників у США практично немає членів цієї профспілкової організації. Заводи Tesla також не об'єднані в профспілки.

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Відповідно до заяви профспілок, у згаданих вище трьох великих автомобільних компаніях Детройта планується лише "обмежена та цілеспрямована" зупинка роботи. Нинішня акція показує, що місцева профспілка не прогинається перед роботодавцем і сповна відстоює права людей.

Фото: CNBC

UAW наполягає на тому, щоб працівники, які виготовляють, наприклад, акумулятори та інші електронні компоненти, також отримували вигоду від кращих зарплат і стандартів праці. Коли ж переговори результатів не дали, профспілки вдалися до страйку.

Роботодавці притримуються своєї думки. Скажімо, генеральний директор Ford Джим Фарлі каже, що вимоги UAW призведуть до банкрутства компанії. До речі, Ford є єдиним патріархом американського автопрому, який ніколи не подавав заяву про банкрутство.

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"За вісімдесят років ми завжди могли вирішити ці розбіжності, тому що ми завжди на боці працівників Ford. У нас найбільша кількість члені UAW, у нас більше людей, ніж будь-хто має, ми будуємо більше транспортних засобів, і ми ніколи не бачили нічого подібного", – розповідає у інтерв’ю CNBC Джим Фарлі, не розуміючи, що відбувається на стороні UAW.

Деякі вимоги Фарлі озвучив, мовляв, середня зарплата за пропозицією профспілок має становити майже 300 000 доларів. Він порівняв це з набагато нижчою цифрою, яку іноді можуть заробляти вчителі, військові чи пожежники.

Фото: time.news

Профспілки стоять на своєму: потрібно справедливо запровадити коригування вартості життя, збільшити розподіл прибутку та наблизитися до того виду підвищення (у відсотках), яке керівники цих компаній отримують на регулярній основі.