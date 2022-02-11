Протестувальники виступають проти обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Сьомого лютого, у понеділок, на мосту “Амбасадор”, що сполучає США та Канаду, розпочалась блокада, яку називають Freedom Truck Convoy – “Конвой свободи”. Цей міст є важливою транспортною магістраллю, на яку припадає 25% автомобільних вантажоперевезень між двома країнами. Причому сполучає вона два центри автомобільної промисловості – американський Детройт та канадський Віндзор. І страйк вже має значний вплив на випуск автомобілів.

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За даними Autoblog, на “Амбасадор” припадає чверть вантажоперевезень між США та Канадою; щоденно кордон перетинає товар на суму близько 1,5 мільярди доларів і самий лише цей факт має значний вплив на економіку двох країн, однак страйк також перервав ланцюжки постачання між двома промисловими регіонами, в яких зосереджено автовиробництво.

Ford, Toyota і General Motors по обидва боки кордону змушені закривати заводи або іншим чином згортати виробництво.

Ford повідомив, що його завод двигунів у Віндзорі, Онтаріо, знову відкрився в четвер після того, як у середу був закритий через брак деталей. Але фабрика і складальний завод компанії в Оквіллі, Онтаріо, поблизу Торонто, працюють зі зниженою потужністю, сказав автовиробник.

“Ця перерва на мосту Детройт-Віндзор завдає шкоди клієнтам, працівникам автозаводів, постачальникам, громадам і компаніям по обидва боки кордону”, – йдеться в заяві Ford. “Ми сподіваємося, що ця ситуація буде швидко вирішена, тому що вона може мати значний вплив на всіх автовиробників у США та Канаді”.

GM скасувала другу робочу зміну на своєму заводі в середу та першу зміну в четвер на своєму заводі у штаті Мічиган, де випускаються середньорозмірні позашляховики.

Toyota заявила, що не зможе виробляти нічого на трьох канадських заводах до кінця цього тижня через нестачу деталей. У заяві автовиробник звинуватив перебої в ланцюжках, погодні умови та проблеми, пов’язані з пандемією, але припинення роботи відбулося лише через кілька днів після початку блокади.

Stellantis, який оперує американськими брендами Chrysler, Dodge, Ram та Jeep, заявив у четвер, що всі його північноамериканські заводи працюють, але через блокаду дефіцит змусив його скоротити робочі зміни на кількох заводах.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена уважно стежить за блокадою мосту, відзначаючи ризик для автомобільної промисловості США.

Сотні демонстрантів у вантажівках також паралізували вулиці центру Оттави протягом майже двох тижнів, а ще десятки блокували прикордонний перехід в Кутсі, Альберта, виступаючи проти обмежень COVID-19 і прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Мер Віндзора Дрю Ділкенс заявив у середу, що поліція не розганяла протестувальників, побоюючись розпалити ситуацію. Але він додав: “Ми не дозволимо цьому відбуватися протягом тривалого часу”.

Через пандемію COVID-19 кордон між Штатами та Канадою був практично повністю закритий. У січні цього року канадський уряд запровадив вимогу обов'язкової вакцинації для всіх далекобійників, які в'їжджають до країни зі США. Тисячі далекобійників, для яких перетин кордону часом по кілька разів на день раніше був формальністю, розпочали протест.

Цього тижня кілька канадських провінцій оголосили про плани скасувати або пом’якшити ці обмеження, які були набагато суворішими в Канаді, ніж у США, але канадці в основному їх підтримали. Рівень смертності від COVID-19 у Канаді становить одну третину від статистики у США.