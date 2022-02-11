Протестующие выступают против ограничений, связанных с COVID-19.

Седьмого февраля, в понедельник, на мосту “Амбассадор”, который соединяет США и Канаду, началась блокада, которую называют Freedom Truck Convoy – “Конвой свободы”. Этот мост является важной транспортной магистралью, на которую приходится 25% автомобильных грузоперевозок между двумя странами. Причем соединяет она два центра автомобильной промышленности – американский Детройт и канадский Виндзор. И забастовка уже оказывает значительное влияние на выпуск автомобилей.

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По данным Autoblog, на “Амбассадор” приходится четверть грузоперевозок между США и Канадой; ежедневно границу пересекает товар на сумму около 1,5 миллиардов долларов, и один только этот факт имеет значительное влияние на экономику двух стран, однако забастовка также прервала цепочки поставок между двумя промышленными регионами, в которых сосредоточено автопроизводство.

Ford, Toyota и General Motors по обе стороны границы вынуждены закрывать заводы или иным образом сворачивать производство.

Ford сообщил, что его завод двигателей в Виндзоре, Онтарио, снова открылся в четверг после того, как в среду был закрыт из-за нехватки деталей. Но фабрика и сборочный завод компании в Оквилле, Онтарио, близ Торонто, работают с пониженной мощностью, сказал автопроизводитель.

“Этот перерыв на мосту Детройт – Виндзор наносит ущерб клиентам, работникам автозаводов, поставщикам, общинам и компаниям по обе стороны границы, – говорится в заявлении Ford. – Мы надеемся, что эта ситуация будет быстро решена, потому что она может оказать значительное влияние на всех автопроизводителей в США и Канаде”.

GM отменила вторую рабочую смену в среду и первую смену в четверг на своем заводе в штате Мичиган, где выпускаются среднеразмерные внедорожники.

Toyota заявила, что не сможет производить ничего на трех канадских заводах до конца этой недели из-за недостатка деталей. В заявлении автопроизводитель обвинил перебои в цепочках, погодные условия и проблемы, связанные с пандемией, но прекращение работы произошло лишь через несколько дней после начала блокады.

Stellantis, который оперирует американскими брендами Chrysler, Dodge, Ram и Jeep, заявил в четверг, что все его североамериканские заводы работают, но из-за блокады дефицит заставил его сократить рабочие смены на нескольких заводах.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена внимательно следит за блокадой моста, отмечая риск для автомобильной промышленности США.

Сотни демонстрантов в грузовиках также парализовали улицы центра Оттавы в течение почти двух недель, а еще десятки блокировали пограничный переход в Кутси, Альберта, выступая против ограничений COVID-19 и премьер-министра Джастина Трюдо.

Мэр Виндзора Дрю Дилкенс заявил в среду, что полиция не разгоняла протестующих, опасаясь накалить ситуацию. Но он добавил: “Мы не позволим этому происходить в течение длительного времени”.

Из-за пандемии COVID-19 граница между Штатами и Канадой была практически полностью закрыта. В январе этого года канадское правительство ввело требование обязательной вакцинации для всех дальнобойщиков, которые въезжают в страну из США. Тысячи дальнобойщиков, для которых пересечение границы – порой по несколько раз в день – раньше было формальностью, начали протест.

На этой неделе несколько канадских провинций объявили о планах отменить или смягчить эти ограничения, которые были гораздо более строгими в Канаде, чем в США, но канадцы в основном их поддержали. Уровень смертности от COVID-19 в Канаде составляет одну треть от статистики в США.