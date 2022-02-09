Організатори конкурсу World Car of the Year оголосили десятку кращих автомобілів, які боротимуться за абсолютний титул цього року.

Серед кандидатів чотири електромобілі, причому батарейні машини цього року виділили в окрему категорію. Але боротись за титул Світовий автомобіль року доведеться з сильними суперниками з “бензинової епохи”.

Дізнайтесь також: Виробник автомобілів Mercedes-Benz змінив назву на... Mercedes-Benz

Десятку головних претендентів формують: Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Formentor, Genesis G70, Hyundai Tucson, Lexus NX, Honda Civic та і Toyota GR86 / Subaru BRZ.

Фото: топ-10 фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022 / Carscoops, фірми-виробники

Для кожної з категорій також були оголошені претенденти на звання кращого автомобіля року. Так, у новій групі “електромобілі” мають шанс перемогти Audi e-tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 і Mercedes EQS.

Категорія “розкішних автомобілів” представлена Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS і Volvo C40 Recharge. Аналогічно, Audi e-tron GT, BMW M3 / M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86 / Subaru BRZ і Volkswagen Golf GTI / R боротимуться за звання кращого спортивного автомобіля року.

Титул World Urban Car 2022 або “міський автомобіль року” виборюватимуть Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross і Volkswagen Taigun.

Усі вищезгадані моделі також мають право здобути титул “Світовий автомобільний дизайн року 2022”. Однак група з “шістьох шанованих світових експертів з дизайну” також створила шорт-лист, який включає Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 та Mercedes EQS.

Три найкращі фіналісти будуть оголошені 15 березня, а переможці будуть названі на автосалоні в Нью-Йорку 13 квітня.