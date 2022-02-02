Компанія, яка випускає легкові автомобілі під маркою Mercedes-Benz, до цього часу називалась Daimler AG. З 1-го лютого назва була змінена на Mercedes-Benz Group AG. Будівлю штаб-квартири компанії також вже прикрашає новий логотип.

Джерелом цієї новини вперше стала компанія Mercedes-Benz Group, яка раніше надсилала релізи від імені Daimler. Ребрендинг є частиною стратегії, покликаної показати “вдосконалення компанії, оновлення та успішність на світовому ринку”.

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У першій офіційній заяві Mercedes-Benz Group AG сказано, що внутрішній процес перейменування завершився ще 29 січня – у ту ж дату, якої було зареєстровано патент на перший автомобіль Карла Бенца 136 років тому. Першого лютого 2022 року нову назву було внесено до торгового реєстру, оновились медійні канали концерну.

Разом зі зміною назви з Daimler на Mercedes-Benz, компанія також змінить орієнтацію в автомобільній промисловості, щоб перейти на виробництво транспортних засобів з нульовими викидами та розробку програмного забезпечення.

Mercedes-Benz Group AG також сподівається, що цей крок підвищить оцінку автовиробника, демонструючи, що він зосереджений на нових технологіях і цифрових функціях. Найбільшою прем'єрою Mercedes-Benz минулого року став електричний представницький седан EQS.