Компания, выпускающая легковые автомобили под маркой Mercedes-Benz, называлась Daimler AG. С 1 февраля название было изменено на Mercedes-Benz Group AG. Здание штаб-квартиры компании уже украшает новый логотип.

Источником этой новости впервые стала компания Mercedes-Benz Group, которая ранее посылала релизы от имени Daimler. Ребрендинг является частью стратегии, призванной показать "усовершенствование компании, обновление и успеваемость на мировом рынке".

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В первом официальном заявлении Mercedes-Benz Group AG говорится, что внутренний процесс переименования завершился еще 29 января – в ту же дату, которой был зарегистрирован патент на первый автомобиль Карла Бенца 136 лет назад. Первого февраля 2022 года новое название было внесено в торговый реестр, обновились медийные каналы концерна.

Вместе с изменением названия из Daimler на Mercedes-Benz компания также изменит ориентацию в автомобильной промышленности, чтобы перейти на производство транспортных средств с нулевыми выбросами и разработку программного обеспечения.

Mercedes-Benz Group AG надеется, что этот шаг повысит оценку автопроизводителя, демонстрируя, что он сосредоточен на новых технологиях и цифровых функциях. Крупнейшей премьерой Mercedes-Benz в прошлом году стал электрический представительский седан EQS.