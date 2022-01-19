Продавцы машин южнокорейского бренда в России накручивают цены и навязывают покупателям ненужные дополнительные опции – главный офис компании не одобряет такую жажду наживы.

Директор “Хенде Мотор СНГ” Алексей Калицев заявил, что в компании считают большой проблемой действия некоторых недобросовестных дилеров в условиях дефицита автомобилей. При этом топ-менеджер дал понять, что повлиять на дилеров практически невозможно, поскольку в рамках антимонопольного законодательства штаб-квартира не вправе диктовать дилерам цены.

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Купить Hyundai без навязанных опций можно онлайн, воспользовавшись официальным сайтом – в таком случае дилер будет отвечать только за выдачу автомобиля покупателю. Перечень дополнительного оборудования в таком случае будет зафиксирован и переплачивать за него не придется.

Но покупка онлайн требует определенной сноровки. Автомобили, которые появляются на сайте раскупают очень быстро, а торгуется в Сети очень ограниченное количество машин. Так, в 2021 году через онлайн-магазин в РФ купили 4 772 автомобиля Hyundai, что соответствует лишь 2,85 процента от общего количества проданных в стране машин – 167 333 единицы, сообщает издание Motor.

Хотя представительство Hyundai заявляет о невозможности диктовать дилерам цены, некоторые рычаги влияния компания все же имеет. Так, ранее подобная ситуация сложилась на российском рынке с излишне алчными дилерами марки Skoda. Представительство чешской марки направило своим официальным представителям письмо, в котором сообщило о возможных штрафных санкциях за превышение максимальных цен перепродажи, установленных поставщиком.