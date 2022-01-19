Продавці машин південнокорейського бренду у Росії накручують ціни та нав'язують покупцям непотрібні додаткові опції – головний офіс компанії не схвалює таку жагу наживи.

Директор “Хенде Мотор СНД” Олексій Каліцев заявив, що в компанії вважають “великою проблемою дії деяких недобросовісних дилерів в умовах дефіциту автомобілів”. При цьому топ-менеджер дав зрозуміти, що вплинути на дилерів практично неможливо, оскільки в рамках антимонопольного законодавства штаб-квартира не має права диктувати дилерам ціни.

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Придбати Hyundai без нав'язаних опцій можна онлайн, скориставшись офіційним сайтом – у такому випадку дилер буде відповідати лише за видачу автомобіля покупцю. Перелік додаткового обладнання в такому разі буде зафіксований, і переплачувати за нього не доведеться.

Але купівля онлайн вимагає певної вправності. Автомобілі, які з’являються на сайті, розкуповують дуже швидко, а торгується в Мережі дуже обмежена кількість машин. Так, у 2021 році через онлайн-магазин у РФ купили 4772 автомобілі Hyundai, що відповідає лише 2,85 відсотка від загальної кількості проданих в країні машин – 167 333 одиниці, повідомляє видання Motor.

Хоча представництво Hyundai заявляє про неможливість диктувати дилерам ціни, певні важелі впливу компанія все ж має. Так, раніше подібна ситуація склалась на російському ринку з надміру жадібними дилерами марки Skoda. Представництво чеської марки надіслало своїм офіційним представникам листа, в якому повідомило про можливі штрафні санкції за перевищення максимальних цін перепродажу, встановлених постачальником.