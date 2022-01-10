Продажі Rolls-Royce досягли рекордних показників за усю історію марки у 2021 році, а черга замовлень вже розтягнулась до кінця 2022 року.

Виробник розкішних автомобілів Rolls-Royce, підрозділ німецької BMW, заявив у понеділок, що його продажі зросли на 49% до рекордного рівня в 2021 році оскільки попит на розкішні автомобілі у всьому світі різко зріс.

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В онлайн-презентації генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос повідомив, що автовиробник продав 5586 автомобілів клієнтам у більш ніж 50 країнах, що є найбільшим показником за його 117-річну історію. Він також зазначив, що продажі досягли рекордних показників у більшості регіонів, включаючи Китай та Америку.

Продажі автомобілів преміум-класу та розкішних автомобілів зростали ширше на ключових світових ринках, таких як Китай та США, оскільки обмеження на поїздки, пов’язані з пандемією, призвели до того, що заможні споживачі отримали більше наявного доходу.

Мюллер-Отвос повідомив, що британський завод автовиробника у Гудвуді працював майже на максимальній потужності, а його книги замовлень вже заповнені за третій квартал 2022 року. “Якщо ви замовите Rolls-Royce сьогодні, ви отримаєте його приблизно через рік”, – сказав він.