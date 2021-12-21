Зірка української естради Андрій Данилко, більше відомий за образом Вірки Серючки, не може привезти в Україну придбаний ним Rolls-Royce, який має високу історичну цінність.

Андрій Данилко зізнався, що не може привезти в Україну придбаний ним Rolls-Royce Silver Shadow на якому їздив Фредді Мерк'юрі. Автомобіль він купив на аукціоні ще 2013 року.

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"Він стоїть на парковці у Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, бо я плачу за стоянку. Там якась проблема для того, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми таки це зробимо", — розповів Андрій Данилко в ефірі каналу "Україна".

Скоріш за все проблема пов’язана з забороною на ввіз в Україну автомобілів що не відповідають екологічному стандарту Евро-2. Стандарт був прийнятий у 1995 році, а Фредді Мерк'юрі помер у 1991 році. Відомо, що автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow був придбаний компанією Goose Productions Ltd, яка належала Мерк'юрі, у вересні 1979 року і використовувався співаком до самої смерті. Отже, очевидно, що автомобіль був випущений за довго до появи норм Евро-2.

Ще одна проблема може бути пов'язана з тим, що автомобіль “праворульний”. Зараз сертифікація такого авто в україні навряд чи можлива.

Проте Андрій Данилко сподівається, що машину таки привезуть до України і він зможе показати її всім охочим.

"Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Меркюрі, як перший експонат у залі „Україна“, з якого розпочнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюся, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там у бардачку лежать його серветки та парфум, який я заберу собі", - розповів Андрій Данилко.