Звезда украинской эстрады Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, не может привезти в Украину приобретенный им Rolls-Royce, который принадлежал Фредди Меркьюри.

Андрей Данилко признался, что не может привезти в Украину приобретенный им Rolls-Royce Silver Shadow, на котором ездил Фредди Меркьюри. Автомобиль он купил на аукционе еще в 2013 году.

Читайте на видео: На видео показали, в каком гараже поселился Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов

"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема для того, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы это сделаем", – рассказал Андрей Данилко в эфире канала "Украина".

Скорее всего, проблема связана с запретом на ввоз в Украину автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Стандарт был принят в 1995 году, а Фредди Меркьюри скончался в 1991 году. Известно, что автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow был приобретен компанией принадлежащей Меркьюри Goose Productions Ltd в сентябре 1979 года и использовался певцом до самой смерти. Следовательно, очевидно, что автомобиль был выпущен за долгое время до появления норм Евро-2.

Еще одна проблема может быть связана с тем, что автомобиль "проворульный". Сейчас сертификация такого авто в Украине вряд ли возможна.

Однако Андрей Данилко надеется, что машину привезут в Украину и он сможет показать ее всем желающим.

"Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркюри, как первый экспонат в зале “Украина”, с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе", – рассказал Андрей Данилко.