Конечно, уникальному Rolls-Royce не придется стоять в одиночестве в обычном тесном гараже – это лучшее и самое дорогое творение британского бренда, с тиражом в три экземпляра на весь мир и соответствующей ценой – он станет украшением роскошной коллекции.

Британский влогер TFJJ разместил на своем канале очередной ролик об экзотических автомобилях в условиях реального мира и на этот раз ему повезло заснять размещение Rolls-Royce Boat Tail в коллекции владельца. Автор видео пишет, что это совершенно уникальный автомобиль, 1-с-1, очевидно, имея в виду индивидуальные пожелания заказчика, реализованные в этом конкретном экземпляре роскошного лайнера.

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В описании видео есть еще одно отличие – сказано, что компанию Rolls-Royce составят автомобили общей стоимостью в 150 миллионов долларов, хотя в заголовке говорится о 180 миллионах – очевидно, столько коллекция будет стоить вместе с Boat Tail.

Огромное, чрезвычайно роскошное купе Rolls-Royce Boat Tail дебютировало в мае этого года. 5,9-метровый автомобиль стоимостью 28 миллионов долларов легко затмил собой самый дорогой автомобиль Rolls-Royce того времени – единственный и неповторимый Sweptail 2017 стоимостью 12,8 миллиона долларов. Правда, новичок не имеет эксклюзивности Sweptail, поскольку производитель соберет три таких грандиозных купе. По слухам, один из Boat Tail заказала себе звездная пара Jay-Z и Бейонсе.

Кем является владелец Boat Tail, показанного на видео – неизвестно, но количество уникальных автомобилей в его коллекции действительно впечатляет. В гараже можно заметить Isdera Commendatore 112i с двигателем Mercedes V12, что существует в единственном экземпляре и был продан на аукционе в прошлом году за 1 113 125 евро.

Все автомобили на этой автостоянке знаковые, но можно отметить еще несколько особенно уникальных: Lamborghini Countach с логотипом команды Walter Wolf Racing, омологационной Mercedes CLK GTR – один из 26, а также один из четырех Ferrari F50 в заводской черной краске.