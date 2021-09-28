Уникальный Ducati Diavel 1260 Lamborghini нашел покупателя в Украине.

Это не просто 2-колесная Ламбо, а лимитированный супербайк, выпущенный ограниченным тиражом. Лимитированная серия этой модели мотоцикла Дукати состоит из 630 экземпляров, за каждым из которых закреплен индивидуальный порядковый номер.

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Один из эксклюзивных байков на днях был куплен в Украине. Владельцем стал известный айтишник Александр Слобоженко. В своем инстаграме Саша написал, что "охотился за ним все лето, получить невозможно, после старта продаж мотоциклы были проданы за 15 мин по всему миру, и вот одна из квот досталась мне".

По словам Александра, он "купил его по телефону, будучи в Москве, в тот день когда была презентация Lamborghini Sian, и этот мотоцикл собственно и является лимитированным, поскольку был приурочен к выпуску нового гиперкара от Lambo".

Отметим, общий тираж Ducati Diavel 1260 Lamborghini составляет 630 экземпляров (на весь мир). Этот проект стал результатом сотрудничества двух именитых брендов, истории которых корнями уходят в Долину моторов, расположенную в регионе Эмилия-Романья. Здесь расположились штаб-квартиры самых известных итальянских и авто– и мотопроизводителей.

При создании этого проекта дизайнеры Ducati вдохновлялись видом гиперкара Sián FKP 37 – роскошной моделью Lamborghini. Эта модель была выпущена в количестве всего 63 единицы. Создатели этой модели черпали вдохновение в другом шедевре Lamborghini – Countach: острые грани, аэродинамическая элегантность и безошибочно узнаваемый силуэт.

Заявленная цена двухколесного Ламбо (без учета доставки и растаможки в Украине) – 31 990 евро. Что касается характеристик, по механике эксклюзивная версия идентична обычному Ducati Diavel 1260 и 1260 S. Двигатель Testastretta DVT выдает 162 л.с. при 9500 об/мин и 128 Нм на 7500 об/мин.