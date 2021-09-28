Унікальний Ducati Diavel 1260 Lamborghini знайшов покупця в Україні.

Це не просто 2-колісна Ламбо, а лімітований супербайк, випущений обмеженим тиражем. Лімітована серія цієї моделі мотоцикла Дукаті складається з 630 екземплярів, за кожним з яких закріплений індивідуальний порядковий номер.

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Один з ексклюзивних байків днями був куплений в Україні. Власником став відомий айтішник Олександр Слобоженко. У своєму інстаграмі Саша написав, що “полював за ним все літо, дістати неможливо, після старту продажів мотоцикли були продані за 15 хв по всьому світу, і ось одна з квот дісталася мені)”.

За словами Олександра, він “купив його по телефону, будучи в Москві, в той день коли була презентація Lamborghini Sian, і цей мотоцикл власне і є лімітованим, бо був приурочений до випуску нового гіперкара від Lambo”.

Відзначимо, загальний тираж Ducati Diavel 1260 Lamborghini становить 630 примірників (на весь світ). Цей проект став результатом співпраці двох іменитих брендів, історії яких корінням сягають у Долину моторів, розташовану в регіоні Емілія-Романья. Тут розташувалися штаб-квартири найвідоміших італійських і авто- і мотовиробника.

При створенні цього проекту дизайнери Ducati надихалися виглядом гіперкара Sián FKP 37 - найрозкішнішою моделлю Lamborghini. Ця модель була випущена в кількості всього 63 одиниць. Творці цієї моделі черпали натхнення в іншому шедеврі Lamborghini - Countach: гострі грані, аеродинамічна елегантність і безпомилково впізнаваний силует.

Заявлена ціна двоколісної Ламбо (без урахування доставки і розмитнення в Україну) - 31 990 євро. Що стосується характеристик, з механіки ексклюзивна версія ідентична звичайному Ducati Diavel 1260 і 1260 S. Двигун Testastretta DVT видає 162 к.с. при 9500 об / хв і 128 Нм на 7500 об / хв.