09:51, 25 вересня 0

Мотоцикл з дуже виразною зовнішністю, еталонною ергономікою та майже ідеальними характеристиками для їзди у мегаполісі – саме таким виявився найдоступніший в Україні байк від BMW. Втім, недоліки у нього теж є, і про них не варто забувати.

Текст: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк

Для тих, хто хоче розпочати своє мотоциклетне життя разом з BMW, не витрачаючи при цьому багато коштів, є цікава пропозиція – малокубатурний, відносно доступний та дуже привабливий зовні BMW G 310 R. Варто зазначити, що його доступність обумовлена, головним чином, країною виробництва. Цього підкорювача мегаполісів зібрали в Індії – мабуть, наймотоциклетнішій країні світу.

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Зовні BMW G 310 R виглядає досить агресивно. Належність до техніки початкового класу у ньому видає хіба що один гальмівний диск на передньому колесі та напис "310" на пластику, який захищає передню світлодіодну оптику. Досить компактний одноциліндровий двигун, частково прикритий пластиком і візуально здається більшим, аніж є насправді.

Зручність понад усе

Якщо зовні BMW G 310 R не здається велетнем, то варто на нього сісти – і враження одразу змінюється. Тут цілком "доросла" посадка – досить широке сидіння, яке дозволяє зсуватись вперед або назад у доволі великому діапазоні. Чималий фальшбак, за який зручно триматись колінами у поворотах. Широке кермо, яке дає відчуття стабільності та впевненості. Підніжки розташовані не надто високо, що зручно для довгих поїздок. Ручки зчеплення та переднього гальма мають регулювання в залежності від розміру долоней райдера.

Висота та ширина стандартного сидіння ідеальна для водія зростом 178 см та вагою під 90 кілограмів. Проте для людей з іншими габаритами у BMW передбачили на вибір ще кілька варіантів сидінь, тож підібрати власну конфігурацію можна у будь-якому випадку.

Не дивлячись на те, що місця для пасажира тут, на перший погляд, небагато, на зручність посадки "двійка" зростом 176 сантиметрів та вагою близько 60 кілограмів не скаржилась. Відзначила лише доволі високий фальш бак, у який зручно впиратись при інтенсивному гальмуванні. Сподобалось і те, що у місці "впирання" він покритий приємним на дотик пластиком.

Врівноважений характер

Технічні характеристики, у яких зазначена віддача двигуна на рівні 34 к.с. та 28 Нм крутного моменту, не виглядають вражаючими. Проте для впевненого пресування містом цих показників цілком достатньо. Вся справа у доволі спокійному характері двигуна, який зовсім не обов’язково крутити до відсічки для комфортного водіння. Вносить свою лепту й коробка передач з відмінно підібраними для міського руху передаточними числами.

Звісно, якщо хочеться їхати швидко, то двигун доводиться тримати у діапазоні 8-9 тисяч обертів і постійно працювати лапкою перемикання передач. Такий режим руху на BMW G 310 R теж надає чимало задоволення, але все ж стихія цього мотоцикла відносно спокійне, комфортне та впевнене водіння, яке не виключає динамічних прискорень.

Сильна сторона

Сильною стороною BMW G 310 R можна вважати підвіску. Передня вилка перевернутого типу не має жодних регулювань і дуже вміло та комфортно розправляється з дрібними нерівностями, майже не помічаючи їх. Задня підвіска, яка складається з легкосплавного маятника та моноамортизатора, теж комфортна. Стандартні лежачі поліцейські BMW G 310 R може долати на швидкості близько 40 кілометрів на годину без особливого дискомфорту райдеру. Якщо ж привстати на підніжках, можна проїхати "лежачих" і на значно більшій швидкості – пробою підвіски не відбувається.

Гальма також відмінно справляються зі своєю роботою – одного переднього диска з 4-поршневим супортом вистачає для мотоцикла такої потужності. Ефективність заднього дискового гальма також достатня. Порадували й налаштування ABS – вона втручається в роботу ненав’язливо у останній момент. Пульсації на важелі ледь помітні, що з часом може навіть розбалувати драйвера.

Не всюди пролізе

Широке кермо, яке дає відчуття впевненості при керуванні, у міжрядді змушує бути обережнішим. Вантажики керма знаходяться якраз на рівні дзеркал переважної більшості автомобілів. Для того, аби успішно протискатись у вузькому міжрядді на BMW G 310 R, треба частіше ухилятись та крутити кермом.

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Також "не пролізти" BMW G 310 R може і по бюджету. Вхідний квиток у світ мотоциклів BMW коштує 194 618 гривень. Зрозуміти, багато це чи мало, можна порівнявши прайси конкурентів. Наприклад Yamaha MT-03 коштує 190 901 грн. А за Honda CB300 R дилери просять 187 000 грн. Навіть якщо теоретично BMW G 310 R найдорожчий у своєму класі, але різниця у ціні не така вже й велика.

Що ж можна отримати за ці гроші? Наприклад, гарантію на 5 років або 500 тисяч кілометрів – таких умов немає ні в кого з конкурентів. Також варто пам’ятати, що "вхідний квиток у світ мотоциклів BMW" – це зовсім не фігуральний вираз: компанія регулярно влаштовує дуже цікаві івенти для клієнтів і кожен власник мотоцикла BMW може безкоштовно брати у них участь.

А ще приємним ноу-хау можна вважати програму BMW Premium Selection – вона дозволяє оновлювати техніку та підвищувати кубатуру з мінімальними витратами часу та коштів. А для тих, хто бажає купити мотоцикл з пробігом, завжди є пропозиції з цікавим прайсом та офіційною гарантією.

Чи варто купувати?

Девіз BMW – "із задоволенням за кермом" повною мірою стосується усієї техніки, і найдоступніший у лінійці мотоцикл тут не виключення. Він дійсно дарує позитивні емоції, залишаючи дуже приємне відчуття впевненості, стабільності та драйву.

Катати на ньому хочеться знову і знову. Аби зрозуміти це, я менше ніж за тиждень проїхав на BMW G 310 R майже тисячу кілометрів, майже не виїжджаючи від Києва. І весь цей час особистий мотоцикл іншого бренду та удвічі більшої потужності спокійно стояв на стоянці.

G 310 R насправді можна вважати одним з найкращих кандидатів на роль першого мотоциклу. Він прекрасно збалансований, прощає помилки новачків, чудово виглядає та дарує приємні емоції.

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На фото: Євген Калантай – інструктор мотошколи Respect Industry, чемпіон України зі стантрайдингу та володар діючого рекорду України з найбільшої кількості кругів, виконаних на задньому колесі мотоцикла.

Nick Respect Stepanenko – засновник мотошколи Respect Industry:

Вражає! Мені подобається така метафора: мотоцикл у статиці здається важким, а під час руху дає приємне відчуття стабільності. Підвіска дуже "солодко стелить", прекрасно "з’їдає" усі нерівності та стики асфальту. Для комфортного пресування по місту – просто відмінний варіант.

Сподобались налаштування двигуна: стабільна рівна тяга у середньому діапазоні обертів буде великим плюсом для розміряного режиму водіння. Водночас верхній діапазон дає цілком пристойну віддачу потужності. Цей мотоцикл, попри доступність, повністю зберіг ДНК марки BMW, у нього своя аудиторія. Він ідеально підходить у якості першого мотоцикла для тих, хто пройшов курс навчання у мотошколі й планує їздити містом.