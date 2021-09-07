BMW в Україні розвиває сервіс продажу вживаних авто, на які розповсюджується гарантія, асистанс на дорозі, можливий продаж у кредит та лізинг.

Компанія BMW вивела торгівлю вживаними автомобілями в Україні на принципово новий рівень завдяки BMW Premium Selection.По суті, це давно відома система trade-in, але відповідно до статусу бренду тут створені зручні умови продажу вживаних автомобілів та преміальний рівень сервісу.

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Суть BMW Premium Selection полягає у тому, що покупець вживаного автомобіля BMW отримує такий же високий рівень сервісу, як і покупець нового авто. Тобто всі автомобілі виставлені в автосалоні, на них надається офіційна гарантія (12 місяців), повна історія сервісу, фінансові інструменти (можливість покупки у кредит), доступна послуга BMW Roadside Assistance, повна діагностика та передпродажна підготовка.

З січня по серпень поточного року офіційні дилери BMW реалізували 435 автомобілів з пробігом. З них 195 вживаних авто марки BMW і 113 інших марок. При цьому за програмою BMW Premium Selection було продано 127 автомобілів. Такий розбіг пояснюється тим, що не всі вживані BMW можуть брати участь у програмі BMW Premium Selection.

“Ми гарантуємо прозорість та високу якість автомобіля, оскільки нам відома повна історія авто. Клієнти готові купувати автомобілі преміум-сегменту, у яких вже є пробіг. У нашому дилерському центрі чверть покупців нових авто здають свій старий автомобіль, який ми потім продаємо. Найчастіше – це BMW, але іноді це бувають й інші бренди”, – розповідає Ерік Бернінг, генеральний директор BMW Україна.

Для того, аби автомобіль міг взяти участь у BMW Premium Selection, він повинен бути не старше п’яти років, а його пробіг не може перевищувати 100 тисяч кілометрів. Тобто за цією програмою продаються лише “свіжі” авто у гарному технічному стані, обслужені та продіагностовані. Це логічно, адже дилер BMW має забезпечити гарантійні умови.

Близько 20% покупців нових автомобілів BMW по всій Україні віддають свої вживані авто у trade-in. У Києві цей показних трохи більший і сягає 25%. Всі викуплені таким чином автомобілі марки BMW, якщо вони відповідають вимогам BMW Premium Selection, після необхідної діагностики та підготовки продають у автосалонах.

Зараз в Україні сім офіційних дилерів BMW працюють за програмою BMW Premium Selection у таких містах:

Київ Дніпро Харків Одеса Полтава Краматорськ Івано-Франківськ

Темпи розвитку BMW Premium Selection дійсно вражають. За шість місяців 2021 року в Україні було реалізовано 3613 автомобілів марки BMW з пробігом віком до 5 років (імпорт та внутрішні перепродажі). Поточна доля ринку BMW Premium Selection – 5,7%. До кінця 2025 року, за словами Еріка Бернінга, частка BMW Premium Selection має сягнути 15%.