BMW iX3 пройшов косметичну операцію, отримавши оновлений зовнішній вигляд, нові технологічні можливості. Модернізований кросовер вже у продажу.

Оновлений баварський електрокросовер повинен справити публічний дебют на Мюнхенському автосалоні 2021 року цієї осені. Модернізований паркетник отримав більшу фальшрешітку, тонкіші світлодіодні фари, які можна додатково оснастити лазерними блоками, 3D задні ліхтарі, спортивний дифузор та нові набори колісних дисків на 19 та 20 дюймів.

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BMW пропонуватиме оновлений iX3 з чотирма варіантами оздоблення металевою фарбою, оздобленням шкірою Vernasca в одному з чотирьох відтінків у салоні та приладовою панеллю Sensatec. Модель оснащена 12,3- або 12,5-дюймовою інформаційно-розважальною системою, 12,3-дюймовим екраном для приладів, оновленою центральною консоллю, новим перемикачем і розподільним пристроєм.

Ще одним нововведенням є стандартний пакет M Sport у всьому діапазоні, до складу якого входять iX3 M Sport та iX3 M Sport Pro. У будь-якому випадку, силова установка для оновленого iX3 – одна. Вона включає електромотор на задній осі, який генерує 286 к.с. потужності та крутний момент у 400 Нм. Двигун живиться від акумулятора на 80 кВт-год, з яким машина може долати до 460 кілометрів на повному заряді. Прискорення 0–100 км/год кросовер виконує за 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

У Німеччині ціни на оновлений BMW iX3 стартують з відмітки 67 300 євро. Наступного місяця на заводі спільного підприємства BMW Brilliance Automotive у Китаї розпочнеться виробництво моделі для місцевих та міжнародних ринків. Перші примірники вирушать до Європи цієї осені.

Фото: BMW iX3 2021 / BMW