BMW iX3 прошел косметическую операцию, получив обновленный внешний вид, новые технологические возможности. Модернизированный кроссовер уже в продаже.

Обновленный баварский электрокроссовер должен произвести публичный дебют на Мюнхенском автосалоне 2021 года этой осенью. Модернизированный паркетник получил большую фальшрешетку, более тонкие светодиодные фары, которые можно дополнительно оснастить лазерными блоками, 3D задние фонари, спортивный диффузор и новые наборы колесных дисков на 19 и 20 дюймов.

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BMW будет предлагать обновленный iX3 с четырьмя вариантами отделки металлической краской, отделкой кожей Vernasca в одном из четырех оттенков в салоне и приборной панели Sensatec. Модель оснащена 12,3- или 12,5-дюймовой информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым экраном для приборов, обновленной центральной консолью, новым переключателем и распределительным устройством.

Еще одним нововведением является стандартный пакет M Sport во всем диапазоне, в состав которого входят iX3 M Sport и iX3 M Sport Pro. В любом случае силовая установка для обновленного iX3 – одна. Она включает электромотор на задней оси, который генерирует 286 л.с. мощности и крутящий момент в 400 Нм. Двигатель питается от батареи на 80 кВт-ч, с которым машина может преодолевать до 460 километров на полном заряде. Ускорение 0–100 км/ч кроссовер выполняет за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/час.

В Германии цены на обновленный BMW iX3 стартуют с отметки 67 300 евро. В следующем месяце на заводе совместного предприятия BMW Brilliance Automotive в Китае начнется производство модели для местных и международных рынков. Первые экземпляры отправятся в Европу этой осенью.

Фото: BMW iX3 2021 / BMW