BMW в Украине развивает сервис продажи подержанных авто, на которые распространяется гарантия, ассистанс на дороге, возможна продажа в кредит и лизинг.

Компания BMW вывела торговлю подержанными автомобилями в Украине на принципиально новый уровень благодаря BMW Premium Selection.По сути, это давно известная система trade-in, но в соответствии со статусом бренда здесь созданы удобные условия продажи подержанных автомобилей и премиальный уровень сервиса.

Читайте также: BMW обновила электрический кроссовер iX3

Суть BMW Premium Selection состоит в том, что покупатель подержанного автомобиля BMW получает такой же высокий уровень сервиса, как и покупатель нового авто. То есть все автомобили выставлены в автосалоне, на них предоставляется официальная гарантия (12 месяцев), полная история сервиса, финансовые инструменты (возможность покупки в кредит), доступна услуга BMW Roadside Assistance, полная диагностика и предпродажная подготовка.

С января по август текущего года официальные дилеры BMW реализовали 435 автомобилей с пробегом. Из них 195 подержанных авто марки BMW и 113 других марок. При этом по программе BMW Premium Selection было продано 127 автомобилей. Такой разбег объясняется тем, что не все бывшие в употреблении BMW могут участвовать в программе BMW Premium Selection.

“Мы гарантируем прозрачность и высокое качество автомобиля, поскольку нам известна полная история авто. Клиенты готовы покупать автомобили премиум-сегмента, у которых уже есть пробег. В нашем дилерском центре четверть покупателей новых авто сдают свой старый автомобиль, который мы потом продаем. Чаще всего – это BMW, но иногда это бывают и другие бренды”, – рассказывает Эрик Бернинг, генеральный директор BMW Украина.

Для того, чтобы автомобиль мог принять участие в BMW Premium Selection, он должен быть не старше пяти лет, а его пробег не может превышать 100 тысяч километров. То есть по этой программе продаются только “свежие” авто в хорошем техническом состоянии, обслуженные и продиагностированные. Это логично, ведь дилер BMW должен обеспечить гарантийные условия.

Около 20% покупателей новых автомобилей BMW по всей Украине отдают свои подержанные авто в trade-in. В Киеве этот показатель немного больше и достигает 25%. Все выкупленные таким образом автомобили марки BMW, если они соответствуют требованиям BMW Premium Selection, после необходимой диагностики и подготовки продают в автосалонах.

Сейчас в Украине семь официальных дилеров BMW работают по программе BMW Premium Selection в таких городах:

Киев Днепр Харьков Одесса Полтава Краматорск Ивано-Франковск

Темпы развития BMW Premium Selection действительно впечатляют. За шесть месяцев 2021 года в Украине было реализовано 3613 автомобилей марки BMW с пробегом в возрасте до 5 лет (импорт и внутренние перепродажи). Текущая доля рынка BMW Premium Selection – 5,7%. К концу 2025 года, по словам Эрика Бернинга, доля BMW Premium Selection должна достичь 15%.