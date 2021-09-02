Не виключена поява серійного електромопеда на основі цього концепта.

BMW Motorrad, підрозділ мотоциклів німецького автовиробника, почав розробляти як ретро, ​​так і футуристичний дизайн. Раніше баварський виробник демонстрував концепт Definition CE 04, а зараз явив менший байк з тієї ж серії – Concept CE 02.

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Електричний скутер Concept CE 02 бере філософію дизайну від CE 04, але в іншому, меншому форматі. Дизайн мінімалістичний та утилітарний, без будь-якого обвісу, тобто нейкед. Суцільні дискові колеса мають гарний вигляд і забезпечують гарну поверхню для нанесення графіки. Байк також має моно-маятник, розміщений майже на центральній осі, що дозволяє скутеру бути вужчим у задній частині. Між панеллю сидіння та рамою є трохи місця для зберігання, а також бірюзовий еластичний ремінець.

Фото: прототип електричного скутера BMW Concept CE 02 / BMW

CE 02 має невелику батарею в центрі конструкції та 15-сильний електродвигун з ремінним приводом. BMW каже, що акумулятора вистачає на 90 кілометрів пробігу, а мотор може розігнати 120-кілограмовий байк 90 кілометрів на годину.