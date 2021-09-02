Не исключено появление серийного электромопеда на основе этого концепта.

BMW Motorrad, подразделение мотоциклов немецкого автопроизводителя, начало разрабатывать как ретро, ​​так и футуристический дизайн. Ранее баварский производитель демонстрировал концепт Definition CE 04, а сейчас явил меньший байк из той же серии – Concept CE 02.

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Электрический скутер Concept CE 02 принимает философию дизайна от CE 04, но в остальном, меньшем формате. Дизайн минималистичный и утилитарный, без всякого обвеса, то есть нейкед. Сплошные дисковые колеса имеют красивый вид и обеспечивают хорошую поверхность для нанесения графики. Байк также имеет моно-маятник, размещенный почти на центральной оси, что позволяет скутеру быть уже в задней части. Между панелью сиденья и рамой есть немного места для хранения, а также бирюзовый эластичный ремешок.

Фото: прототип электрического скутера BMW Concept CE 02 / BMW

CE 02 имеет небольшую батарею в центре конструкции и 15-сильный электродвигатель с ременным приводом. BMW говорит, что аккумулятора хватает на 90 километров пробега, а мотор может разогнать 120-килограммовый байк до 90 километров в час.