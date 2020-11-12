Баварский производитель также показал специальную куртку с подсветкой для мотоциклистов.

Граненый, длинный и низкий скутер с электрической силовой установкой Motorrad Definition CE 04 выглядит, как вполне функциональный и готовый к выпуску концепт.

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Компактный электромотор, плоский аккумулятор, размещенный в нижней части рамы, цифровая панель приборов и багажник для шлема, а главное – стильный дизайн: этот скутер обеспечен всем необходимым для того, чтобы за ним выстраивались очереди покупателей. Впрочем, как раз с выпуском скутера BMW не спешит – о его производственных планах в пресс-релизе нет ни слова.

Подробностей о концепте совсем немного. Он был разработан в первую очередь для городских перемещений. По подсчетам BMW, средний пробег подобного транспорта в городе составляет около 12 километров в день. Запас хода скутера, как и остальные характеристики, не раскрываются, однако еще в 2014 году концепт BMW C Evolution имел заряд на пробег в 160 километров, а с тех пор аккумуляторные технологии сделали значительный шаг вперед.

Фото: электрический скутер BMW Definition CE 04 / BMW

Концептуальный скутер оснащен 10,25-дюймовым экраном панели приборов, предназначенным для подключения к смартфону. Этот экран стал бы крупнейшим за всю историю BMW Motorrad, если бы Definition CE 04 попал в производство.

Фото: эскизы концепта BMW Definition CE 04 / BMW

Вместе с концептом, BMW показала легкую куртку, оснащенную световыми индикаторами для лучшей видимости райдера на дороге. Кроме собственной иллюминации, куртка имеет еще одну интересную особенность – внутренний карман с индуктивным полем для зарядки смартфона. Пользователь может включать и даже менять цвет огней парки.