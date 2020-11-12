Баварський виробник також показав спеціальну куртку з підсвіткою для мотоциклістів.

Гранчастий, довгий і низький скутер з електричною силовою установкою Motorrad Definition CE 04 виглядає, як цілком функціональний і готовий до випуску концепт.

Також цікаво: Alpinestars представила подушку безпеки для мотоциклістів на ендуро-байках

Компактний електромотор, плаский акумулятор, розміщений у нижній частині рами, цифрова панель приладів та багажник для шолома, а головне – стильний дизайн: цей скутер забепечений усім необхідним для того, аби за ним шикувались черги покупців. Втім, якраз із випуском скутера BMW не поспішає – про його виробничі плани у прес-релізі немає жодного слова.

Подробиць про концепт зовсім небагато. Він був розроблений, насамперед, для міських переміщень. За підрахунками BMW, середній пробіг подібного транспорту в місті становить близько 12 кілометрів на день. Запас ходу скутера, як і решта характеристик, не розкриваються, однак ще у 2014 році концепт BMW C Evolution мав заряд на пробіг у 160 кілометрів, а з тих пір акумуляторні технології зробили значний крок вперед.

Фото: електричний скутер BMW Definition CE 04 / BMW

Концептуальний скутер оснащений 10,25-дюймовим екраном панелі приладів, призначеним для підключення до смартфона. Цей екран став би найбільшим за всю історію BMW Motorrad, якби Definition CE 04 потрапив у виробництво.

Фото: ескізи концепта BMW Definition CE 04 / BMW

Разом з концептом, BMW показала легку куртку, оснащену світловими індикаторами для кращої видимості райдера на дорозі. Крім власної ілюмінації, куртка має ще одну цікаву особливість – внутрішню кишеню з індуктивним полем для зарядки смартфона. Користувач може вмикати і навіть змінювати колір вогнів парки.