"Світова прем'єра, подібних якій раніше не було", – говорить баварський виробник про дебют важких мотоциклів, який відбувся у музичному кліпі.

Дві новинки BMW Motorrad приєднались до лінійки R18, розширивши її до семи моделей. А їх офіційний публічний дебют відбувся у музичному кліпі гурту The Cadillac Three на пісню Get After It.

Співпраця між американською рок-групою та BMW виникла природним чином, оскільки нові моделі створені для того, щоб сподобатися тим, хто прагне спортивної їзди, та тим, хто віддає перевагу мотоциклам, орієнтованим на тури. Виробник каже що ця музика ідеально доповнює довгі круїзи. Втім, у кліпі музиканти катаються на R 18 Transcontinental та R 18 B поблизу міста Нешвілл.

Новий R 18 Transcontinental – це розкішний туристичний мотоцикл, оснащений високим лобовим склом, вітровим екраном та масивними крилами. У порівнянні зі стандартним R 18, він має додаткові ліхтарі, верхній корпус та чотири аналогові круглі інструменти на панелі приладів. Байк також оснащено підігрівом сидіння.

R 18 B (Bagger) не має верхнього корпусу та нижнього лобового скла, але пропонує більші бічні кофри. Серед інших особливостей він оснащений меншим сидінням, ширшими та більш зручними підніжками й двигуном темного кольору. У рух обидва R 18 приводить 1800-кубовий мотор Big Boxer потужністю у 91 к.с., створений за класичною схемою.

Фото: BMW R 18 Transcontinental та R 18 B з усією лінійкою R 18 / BMW

Оснащення моделей також включає 10,25-дюймовий кольоровий TFT-дисплей, через який райдер, крім іншого, отримує доступ до трьох режимів руху: Rain, Rock та Roll. Нова звукова система Marshall, популярного у професійних музикантів британського бренду, використовує 4 динаміки та 2 сабвуфери для створення чудової якості звуку та “гарних вібрацій”.

Нові версії крузерів будуть доступні у всьому світі, як спеціальні моделі R 18 Transcontinental First Edition та R 18 B First Edition. Поява у дилерів очікується у вересні цього року. А 6 серпня BMW проведе публічну прем’єру нових байків у місті Стерджис, штат Південна Дакота.