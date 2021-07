"Мировая премьера, подобных которой раньше не было", – говорит баварский производитель о дебюте тяжелых мотоциклов, который состоялся в музыкальном клипе.

Две новинки BMW Motorrad присоединились к линейке R18, расширив ее до семи моделей. А их официальный публичный дебют состоялся в музыкальном клипе группы The Cadillac Three на песню Get After It.

Сотрудничество между американской рок-группой и BMW возникло естественным образом, поскольку новые модели созданы для того, чтобы понравиться тем, кто хочет спортивной езды, и тем, кто предпочитает мотоциклы, ориентированные на туры. Производитель говорит, что эта музыка идеально дополняет длинные круизы. Впрочем, в клипе музыканты катаются на R 18 Transcontinental и R 18 B возле города Нэшвилл.

Новый R 18 Transcontinental – это роскошный туристический мотоцикл, оснащенный высоким лобовым стеклом, ветровым экраном и массивными крыльями. По сравнению со стандартным R 18, он имеет дополнительные фонари, верхний корпус и четыре аналоговые круглые инструменты на панели приборов. Байк также оснащен подогревом сиденья.

R 18 B (Bagger) не имеет верхнего корпуса и нижнего лобового стекла, но предлагает большие боковые кофры. Среди других особенностей – он оснащен меньшим сиденьем, более широкими и более удобными подножками и двигателем темного цвета. В движение оба R 18 приводит 1800-кубовый мотор Big Boxer мощностью в 91 л.с., созданный по классической схеме.

Фото: BMW R 18 Transcontinental и R 18 B со всей линейкой R 18 / BMW

Оснащение моделей также включает 10,25-дюймовый цветной TFT-дисплей, через который райдер, помимо прочего, получает доступ к трем режимам движения: Rain, Rock и Roll. Новая звуковая система Marshall, популярная у профессиональных музыкантов британского бренда, использует 4 динамика и 2 сабвуфера для создания превосходного качества звука и "хороших вибраций".

Новые версии крузеров будут доступны во всем мире, как специальные модели R 18 Transcontinental First Edition и R 18 B First Edition. Появление у дилеров ожидается в сентябре этого года. А 6 августа BMW проведет публичную премьеру новых мотоциклов в городе Стерджис, штат Южная Дакота.